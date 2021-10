Aplazan para noviembre audiencia en EU contra García Luna por demanda de UIF

La audiencia que se llevaría a cabo hoy para presentar la demanda civil que el gobierno Mexicano entabló en una corte de Florida en contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, y más de 40 entidades físicas y morales, incluida su esposa, Linda Cristina Pereyra, fue reprogramada para el 3 de noviembre. Hasta el momento no ha habido notificación de la presentación de abogados por parte de algunos de los acusados, lo cual hace inviable una presentación del caso cuando una de las partes aún no tiene representante legal.

Los litigantes contratados por el gobierno mexicano, Carlos A. Acevedo, Kevin A. Malone y Kelley B. Stewart, han estado bastante activos desde que el 21 de septiembre presentaron la demanda en la corte del condado de Dade, en la Florida, donde reside la mayoría de los acusados y se hallan establecidas las entidades demandadas. Acevedo, Malone y Stewart han enviado decenas de misivas a cada alguacil del estado para que entreguen los citatorios a los implicados.

“Se le ordena que entregue esta citación y una copia de la denuncia o petición en esta acción”, se repite en cada documento. También han enviado a los mismos acusados notificaciones Lis Pendens, que son avisos oficiales en los que se le indica que se ha presentado una demanda que involucra un reclamo sobre una propiedad. milenio