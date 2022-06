Arizona: Investigan inacción de policías ante un ahogamiento

Un suburbio de Phoenix revisará la manera en la que aborda los rescates acuáticos luego del clamor que causó un video en el que se muestra la inacción de tres policías mientras un hombre se estaba ahogando.

El Departamento de Policía de Tempe afirma que los agentes están suspendidos con goce de sueldo después de que el mes pasado el hombre se ahogara en un embalse de la ciudad.

El revuelo surgió después que la policía de Tempe publicara las imágenes editadas de las cámaras corporales de los agentes, así como la transcripción del incidente del 28 de mayo.

El video muestra a Sean Bickings, de 34 años, saltando una valla de 1,2 metros (4 pies) a lo largo de la orilla del Tempe Town Lake. Un agente le dice que no está permitido nadar. Bickings se sumerge entonces en el agua y empieza a nadar. Otro agente les dice a los otros dos que lo vigilen mientras va a buscar un bote.

El video termina ahí, pero la transcripción de la grabación revela que dos agentes le dicen repetidamente a Bickings que nade hasta una estructura cercana a un puente peatonal y que “se sujete”. Bickings dice continuamente que no puede y pide ayuda.

En un momento dato, uno de los agentes dice: “No voy a entrar por ti”. Bickings nadó en total unos 37 metros (40 yardas) por debajo de un puente peatonal, informaron los funcionarios de la ciudad.

La Asociación de Oficiales de Tempe señaló que el público debe entender que los agentes no están capacitados para rescates acuáticos. Estos agentes siguieron su entrenamiento y fueron a buscar un bote, señaló.

El lunes, en un comunicado de prensa, la ciudad declaró que los funcionarios volverán a evaluar los protocolos relativos a los rescates en agua y también estudiarán dónde se debe colocar el equipo de rescate, como los chalecos salvavidas, en lo que respecta al lago o a cualquier cuerpo de agua.

En un principio, la policía respondió a los reportes de una pelea poco después de las 5 a.m. entre Bickings y una compañera. Al ser interrogados, ambos negaron haber tenido algún altercado físico.

Sin embargo, los agentes hicieron una búsqueda de sus nombres y descubrieron que Bickings tenía tres órdenes de arresto pendientes. Fue entonces cuando Bickings saltó la cerca. De acuerdo con la transcripción, su compañera, quien se identificó como esposa de Bickings, trató de ir tras él pero los agentes se lo impidieron.

Los bomberos recuperaron el cuerpo de Bickings y lo declararon muerto.

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona y la policía del suburbio cercano de Scottsdale están investigando la respuesta policial.

El jefe de policía Jeff Glover se reunió con la madre de Bickings la semana pasada. Ella había pedido que se divulgara cualquier video, indicó la ciudad.

El Tempe Town Lake tiene más de 3,2 kilómetros (2 millas) de largo y se construyó en 1999 represando una parte del Salt River. Es un lugar popular para trotar, andar en bicicleta, hacer kayak y otras actividades recreativas.

