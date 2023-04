Arqueólogos descubren una notable representación del dios K’awiil en excavaciones del Tramo 7 del Tren Maya

• Se halló como parte de una urna, cuya tapa remata con una cabeza de

esta deidad prehispánica, vinculada con el poder, la abundancia y la

prosperidad

• Hasta el momento, se conocen pocas representaciones tridimensionales

de este numen, procedentes de Tikal, Guatemala, destacó el director

general del INAH, Diego Prieto Hernández

Una representación del dios maya K’awiil, vinculado con el rayo, la fuerza y el

poder, entre otros atributos, fue descubierta por investigadores del Instituto

Nacional de Antropología e Historia (INAH), instancia de la Secretaría de Cultura

federal, durante las labores de salvamento arqueológico que realiza en el Tramo

7 del proyecto Tren Maya, el cual corre de Bacalar, en Quintana Roo, a Escárcega,

en Campeche.

El hallazgo fue dado a conocer por el director general del INAH, Diego

Prieto Hernández, al participar en la conferencia matutina, desde donde expresó

al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su beneplácito por la

mejora en su estado de salud.

El antropólogo detalló que la representación de dicha deidad

prehispánica se halló como parte de una urna, en cuyo cuerpo muestra el rostro

de una deidad, posiblemente, solar, y en la tapa, la cabeza del dios K’awiil.

“Es muy importante este hallazgo porque hay pocas representaciones de

bulto del dios K’awill; hasta el momento, solo conocemos tres en Tikal,

Guatemala, y esta es una de las primeras que aparece en territorio mexicano,”

destacó Prieto Hernández.

Esta deidad, dijo, está representada en pinturas, hachas votivas y relieves,

así como en los códices Dresde y Maya de México, antes llamado Grolier, y no es

frecuente que aparezca como figura en tres dimensiones.

El titular del INAH indicó que dicha pieza fue mostrada al presidente

López Obrador durante la gira realizada el fin de semana pasado para ver los

avances del Tramo 7; asimismo, ahí se le rindieron informes de otros aspectos,

como la localización de estructuras, plataformas y edificios abovedados, en los

cuales se han buscado las soluciones de ingeniería para preservarlos, “con

posterioridad, muchos de estos edificios serán restaurados para que las y los

viajeros del tren puedan admirarlos y disfrutarlos”.

El director general del INAH puntualizó que las tareas de supervisión

arqueológica han concluido en los tramos 1 al 5, que van de Palenque, Chiapas,

a Tulum, Quintana Roo, “se tienen concluidos al 100% los vistos buenos de la

obra, es decir, ya no hay tareas de campo; sin embargo, todavía se trabaja en

obras complementarias, como el acopio y limpieza de los materiales

arqueológicos, su clasificación y ordenamiento, y la sistematización de la

información no solo de los materiales, sino de los registros georreferenciados de

cada uno de los vestigios encontrados en la ruta ferroviaria.

“Todo este trabajo debe dar lugar al análisis de la vasta información, la

elaboración de informes académicos y a un gran simposio internacional de

investigación sobre la civilización maya, el cual se organizará para este año”,

anunció al subrayar que el INAH cuenta con un laboratorio en Chetumal donde

se concentra toda la información de los salvamentos arqueológicos, misma que

nutrirá el devenir de las culturas mayas mesoamericanas, por lo menos, en los

próximos 25 años.

Prieto Hernández informó que los trabajos arqueológicos se concentran

ahora en los tramos 6 y 7, que corren de Tulum a Bacalar, en Quintana Roo, y de

ahí a Escárcega, en Campeche; con avances de 94% y 97% de visto bueno de

obra, respectivamente.

El antropólogo refirió que, una vez concluidas las tareas de salvamento

arqueológico en las obras del Tren Maya, buena parte de las y los arqueólogos

se deberán sumar a las acciones que se llevan a cabo en 26 sitios arqueológicos

adyacentes a la ruta del Tren Maya, en los que se aplica el Programa de

Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza), a cargo de la Secretaría de

Cultura federal.

Adelantó que otra zona que se va a atender es Ichkabal, ubicada en el

municipio de Bacalar, al sur de Quintana Roo, la cual no está abierta al público,

pero cuya apertura se prevé para agosto de 2024.

Por último, puntualizó que, al corte del 27 de abril de 2023, se han

registrado y preservado: 48,971 bienes inmuebles, entre cimientos, albarradas y

basamentos; 896,449 fragmentos de cerámica analizados; 1,817 bienes muebles,

correspondientes a metates y cerámica; 704 vasijas en proceso de restauración;

491 osamentas y 1,307 rasgos naturales (cuevas y cenotes)