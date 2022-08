Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica, denuncia que sufrió acoso sexual en la calle: “Basta de estas cosas” | VIDEO

Arianny Tenorio denunció a través de sus redes sociales el acoso sexual del que fue víctima por un motociclista en las calles de la Ciudad de México, entre lágrimas la influencer hizo un llamado a otras mujeres para alzar la voz y señaló que no es la primera vez que le sucede.

La youtuber originaria de Venezuela detalló que la mañana de este jueves se dirigía a un desayuno de negocios cuando fue abordada por un motociclista quien, incluso, se subió hasta la banqueta para después agarrar su cuerpo y decirle frases morbosas.

La novia de Luisito Comunica pensó en un primer momento que le robarían sus pertenencias debido a la velocidad con la que la motocicleta se acercó a ella, por lo que tomó con fuerza su celular y quedó en shock cuando el sujeto la tocó aunque no dudó en lanzar un fuerte golpe y gritarle para que se alejara.

“Aunque yo estuviera vestida mostrando lo que a mí me da la gana, porque este es mi cuerpo y yo me visto como yo quiera, la gente tiene cero derecho de venir a estar diciéndote cosas morbosas como las que me dijo ese hombre. ¡Qué asco! Que cochino se sintió. De verdad que me sentí indignada, se fue manejando tranquilo”, dijo molesta la joven.

“No nos quedemos calladas”

La influencer, de 25 años, compartió un video en el que señaló que esta no es la primera vez que sufre acoso en la capital del país, pues hace aproximadamente cinco años un sujeto se acercó a ella frotando su cuerpo contra el suyo mientras viajaba en el Metrobús.

En aquella ocasión una mujer se dio cuenta y le ayudó, pero ante la insistencia del sujeto Arianny no dudó en defenderse y golpearlo para que se alejara. Aunque fue la respuesta de otras pasajeras las que generó gran impacto, pues la insultaron al escuchar su acento y darse cuenta que es extranjera.

Tenorio hizo un llamado a otras mujeres para no quedarse calladas y denunciar el acoso, pues en los comentarios usuarias dijeron sentirse identificadas y relataron haber pasado por una situación similar y no recibir apoyo de otras personas que fueron testigos.

“Tenemos que ponerle un alto a esto. Esto no puede seguir pasando, la gente no tiene derecho a tocarte sin tu consentimiento; no tiene derecho a decirte cualquier cochinada morbosa que se le pasa por la cabeza y mucho menos venirte a decir ‘por la forma en la que tú te vistes”, ¿de cuándo acá es culpa de uno? Eso no es así. Este es mi cuerpo y yo me visto como me dé la gana. Basta de estas cosas, no nos quedemos calladas. Yo tengo derecho de salir a caminar y sentirme segura. Basta de que eso siga pasando”, dijo.