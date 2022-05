Así es como los cripto millonarios perdieron inmensas fortunas en pocos días

Han pasado varias semanas desde que la multitud de las criptomonedas estaba de fiesta en Miami.

El fundador de Coinbase, Brian Armstrong, tenía una fortuna personal de US$ 13,7 mil millones en noviembre y alrededor de US$ 8 mil millones a fines de marzo. Eso ahora es solo US$ 2.3 mil millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, después de que una venta masiva de monedas digitales de Bitcoin a Ether desencadenó una caída abrupta en el valor de mercado de Coinbase, el intercambio de criptomonedas más grande de EE. UU.

Las acciones de la empresa han caído un 78 % desde su oferta pública inicial de abril de 2021 hasta el miércoles, y bajaron otro 23 % a $56,50 a las 12:18 p. que en el primero.

Ha generado dudas sobre la capacidad de Coinbase para resistir la fuerte caída de los precios de las criptomonedas, lo que obligó a Armstrong a acudir a Twitter para defender a la empresa. No hay «riesgo de bancarrota» incluso en medio de un evento de «cisne negro» y los fondos de los usuarios están seguros, dijo Armstrong, director ejecutivo de la empresa.

Luego está Michael Novogratz. El director ejecutivo del criptobanco mercantil Galaxy Digital ha visto cómo su fortuna se desplomaba a 2.900 millones de dólares, desde los 8.500 millones de dólares de principios de noviembre. Ha sido un campeón de TerraUSD, la moneda estable algorítmica que ahora corre el riesgo de colapsar por completo en medio de un colapso en el precio de un token criptográfico en el mismo ecosistema, Luna.

«Probablemente soy el único hombre en el mundo que tiene un tatuaje de Bitcoin y un tatuaje de Luna», dijo Novogratz en la conferencia Bitcoin 2022 en Miami el 6 de abril.

