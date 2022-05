Así está hoy Loris Karius: tiene 29 años y casi no juega

Karius se marchó cedido a Turquía, concretamente al Besiktas, donde su rendimiento fue irregular. Tuvo momentos buenos y malos, donde todo terminó de mala manera después de disputas salariales. Luego, se fue cedido a su país, al Union Berlin, pero tampoco tuvo el efecto deseado. En su momento se vio como algo ideal, volvería a Alemania y jugaría, pero no pudo lograr el objetivo.

Desde Liverpool esperaban que Karius rescindiera su contrato y se marchara a algún club interesado en su ficha como el Basilea o Montpellier, pero el dinero que cobra en la ciudad de The Beatles tuvo más peso en sus decisiones. 5 años después de esa fatídica noche en Kiev contra el Real Madrid, el alemán es la sexta opción Klopp. No es visto como un problema ni como un jugador poco profesional, pero no hay opciones de que haya contactos este verano y no se le ofrecerá un nuevo contrato. El Heraldo