Así fue el regreso de Serena Williams al tenis en Eastbourne

“Tras el primer set hemos tratado de sobrevivir (…) Yo he acabado encontrando un poco la llama y lo necesitaba. Pero ellas han jugado maravillosamente el primer set”, añadió Serena Williams.

Por su parte, Jabeur dijo sentirse “muy honrada de que ella me eligiese” para jugar el torneo de dobles. “No me lo llegaba a creer (…) Estaba un poco nerviosa al comienzo por jugar con semejante leyenda, pero ella me ha hecho sentirme tan bien en la pista, incluso cuando yo cometía errores”.

Previo al encuentro de la estrella del tenis femenil, el periodista deportivo, José Manuel Amorós publicó en su cuenta de Twitter un video en el que se puede ver a Serena preparándose para el juego en Eastbourne.

UnoTv