Así respondió la diputada de Morena y supuesta sobrina de AMLO ante acusaciones de corrupción en Tamaulipas

Luego de que en redes sociales se difundió un audio en el que Úrsula Patricia Salazar Mojica, coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de Tamaulipas y supuesta sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realiza presuntos actos de corrupción, la morenista aseguró que tiene “las manos limpias”.

Y es que en días anteriores se difundió en redes sociales un audio de una conversación telefónica donde se escucha a la diputada solicitando a un proveedor que infle los montos de las facturas y el dinero restante le sea regresado en efectivo.

“Quiero saber cuánto es la cantidad que tú me puedes dar en efectivo, porque quiero sacar los 50 con todos mis proveedores (…) En lugar de la cotización que tú me diste, si fueron 98 a lo mejor yo te lo subiría a ciento y algo, si me explico”

Se difundió un audio de una conversación donde se escucha a la diputada solicitando a un proveedor que infle los montos de las facturas (Foto: Twitter/ @CongresoTams)

El proveedor, por su parte, indicó que le podría subir la cantidad que ella quiera, “siempre y cuando ambos salgan beneficiados económicamente”. A lo que la legisladora señala que tendría que preguntar la forma de factura y el desglose de la misma para realizar la operación.

“Ya se lo mandé a Santos para que le dé el visto bueno ¿si?, ya nada más que me diga que sí, pero obviamente lo tuyo lo tengo así como que no va a ser mucho porque no quiero meterte tanto (…) Inflarlo tanto vamos”, se escucha decir a la supuesta sobrina del mandatario federal.

En respuesta a lo difundido, la recién nombrada coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas aseguró que desconoce la filtración del audio, tener las manos limpias y que es “parte de la guerra sucia”.

“No los he escuchado (el audio), lo que te puedo decir es que ha empezado una guerra sucia; estoy fortalecida, te voy a decir una cosa, algo que heredé de mis padres fueron los principios y los valores”

En entrevista a la salida de la parroquia católica Santiago Apóstol, en el municipio de Altamira, Salazar Mojica afirmó que no ha pedido nada y que conoce sus actos. “Lo que sí te puedo decir es que nunca he sido una corrupta, una traicionera y nunca he robado”, concluyó.

Sin embargo, la tarde del pasado viernes 25 de marzo Felix García Aguiar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, anunció que se iniciará la investigación correspondiente.

García Aguiar lamentó que la grabación deje al descubierto los “actos de corrupción de la coordinadora de la bancada de Morena” (Foto: Twitter/ @Ursula_PSM)

El legislador indicó que la investigación financiera y administrativa que se encuentra en curso en el Congreso del Estado será ampliada a efecto de establecer si la diputada Úrsula Patricia Salazar se encuentra implicada, ya que ella como legisladora forma parte del Comité de Compras del Congreso.

García Aguiar lamentó que la grabación deje al descubierto los “actos de corrupción de la coordinadora de la bancada de Morena”, grupo parlamentario que hasta el momento se ha reservado de emitir una declaración al respecto.

“Lamentó el hecho, sobre todo por la narrativa que la bancada guinda pregona a diario, ‘no mentir, no robar, no traicionar’ (…) Es muestra de que para poder tener la lengua larga, hay que tener la cola corta. Pero eso atañe a ella, es muy triste, es muy lamentable (…) estaremos atentos y en su caso si existiese una denuncia que elaborar lo haremos”, sostuvo.infobae