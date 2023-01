Ataque de Dnipró, con 40 muertos, plasma urgencias defensivas de Ucrania

El ataque ruso del sábado contra un bloque de viviendas en Dnipró, que dejó 40 muertos y decenas de desaparecidos, subraya la urgente necesidad de Ucrania de disponer de sistemas de defensa antiaérea más modernos, capaces de derribar misiles como el KH-22.

Las autoridades locales han certificado hasta ahora 40 muertos, entre ellas dos niños, y se teme que unas 34 personas sigan bajo los escombros del edificio residencial de nueve plantas que fue alcanzado por un misil ruso de ese modelo.

Fue durante el fin de semana, cuando los ucranianos ortodoxos celebraban una de las principales fiestas religiosas de la navidad.

Horrifying images from Dnipro. The girl sits in her destroyed apartment on the fifth floor waiting for help. When rescuers take her down, she grasps a soft green toy and a golden garland. What kind of people dare to justify this? pic.twitter.com/t68NNGmoQD

Los equipos de rescate siguen retirando sin descanso los escombros, mientras los supervivientes reciben auxilio de sus vecinos y de voluntarios locales.

Hasta el momento se ha confirmado que 75 personas resultaron heridas, mientras que 39 residentes de los edificios fueron rescatados con vida.

Una de esas supervivientes, Anastasia Shvets, pasó horas esperando a que la rescataran de lo que quedaba de la vivienda de su familia; no se podía acceder a ella por temor a que los escombros cedieran bajo sus pies.

Look at the woman standing on the 5th floor of this apartment block in #Dnipro shortly after it was ripped apart in a Russian missile attack

It sometimes feels like the world's getting too used to the suffering in 🇺🇦 & starting to see it as 'normal'

🎥@voynareal (with swearing) pic.twitter.com/pXVQ0gUTlE

— Sarah Rainsford (@sarahrainsford) January 16, 2023