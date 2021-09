‘Aún no estoy satisfecho’, dice mexicano tras ganar oro

Diego López Díaz no se conforma con la medalla de oro que consiguió este jueves en la final de los 50 metros libres – S3, en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

“Aún no estoy satisfecho porque me falta una prueba mañana, pero sí muy agradecido con Dios por el resultado, agradecido con mi entrenador Fernando Gutiérrez Vélez, con el doctor Agustín Aguilar, con el psicólogo Juan Alvarado y con todo el equipo, le doy las gracias a mi familia, amigos y gente de México que me apoya”, mencionó el originario de Xalapa, Veracruz, a la Conade.

El tritón participará hoy mismo (20:40 horas tiempo de la CDMX), viernes en Japón, en el heat eliminatorio de los 200 metros estilo libre – S3 en el Centro Acuático de Tokio.

Para López Díaz, el oro fue la segunda presea que consigue en Tokio 2020, sumada a la de bronce que se colgó en los 50 metros dorso – S3.

“Me siento muy contento, feliz de la vida, valió toda la pena lo que pasamos, fue algo bastante duro, pero pudimos superarlo como el gran equipo que somos, lamentablemente no llevamos tantas medallas como quisiéramos, pero vendrá la revancha, en México tenemos jóvenes muy buenos que son un talento nato increíble”, indicó.

Con la presea de hoy, México llegó a 15 metales y sumó su sexta de oro, dos más que en Río 2016 e igualó las medallas doradas de Londres 2012.