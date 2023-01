Avalan en comisiones el nombramiento de Carlos Joaquín como embajador en Canadá

Pese a los votos en contra de sus exaliados del PAN y PRD, el exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, fue ratificado por la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como embajador de México en Canadá.

Con 11 votos a favor de Morena, PRI, Partido Verde, PT y Encuentro Social, y cinco en contra (tres del PAN, uno del PRD y uno del PRI), Carlos Joaquín González fue avalado por las y los integrantes del Senado y la Cámara de Diputados de la Permanente, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Canadá.

El exgobernador del PAN ignoró los reclamos panistas por ser nombrado gracias a una “lealtad a ciegas” al presidente Andrés Manuel López Obrador y la senadora Lucy Meza de Morena salió en su defensa.

La diputada Mariana Gómez del Campo le reprochó que su perfil no cumple con los requisitos, según el Servicio Exterior Mexicano, para representar al país y que su nombramiento como embajador por parte del presidente se debió a que se “están utilizando a las embajadas y a los consultados como premios al entreguismo y a la lealtad a ciegas” al Poder Ejecutivo.

La panista afirmó que no solo le entregó el estado de Quintana Roo a Morena, sino también al crimen organizado.

“Hoy lo que se vive en Quintana Roo no es positivo, el narcotráfico tiene tomado al estado y los feminicidios han ido en aumento”, señaló la prima de Margarita Zavala.

En respuesta, la senadora Lucy Meza le recordó a Gómez del Campo que “los gobiernos panistas fueron muy finos en nombrar amigos y cómplices en las embajadas”, y puso el ejemplo de quien fue secretario particular de Vicente Fox, el panista Emilio Goicoechea Luna, quien fue nombrado como embajador de México en Canadá en el sexenio de Felipe Calderón.

“De qué hablan, ósea no se vale ese doble discurso. Por otra parte, le reitero que es facultad del presidente Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo Federal, aunque no les guste… proponer a esta soberanía a los embajadores. No comparto la visión de querer politizar este asunto de tan relevada importancia para el país”, dijo.

El dictamen fue turnado al pleno de la Comisión Permanente, donde en caso de ser aprobado, Carlos Joaquín rendirá protesta este jueves 5 de enero. Proceso.