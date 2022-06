Avión de República Dominicana se incendia tras aterrizar en el Aeropuerto de Miami

Varias dotaciones de bomberos del condado de Miami-Dade (Florida) extinguieron este martes por la tarde un fuego que se declaró en un avión de pasajeros procedente de República Dominicana.

Tres personas resultaron heridas leves en un incendio que se produjo este martes por la tarde en un avión de pasajeros procedente de República Dominicana que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), indicaron los bomberos del condado de Miami-Dade.

Imágenes del canal Local 10 mostraban columnas de humo negro elevándose desde una zona del MIA poco después de las 17:45 hora local, un fuego que los bomberos lograron sofocar con espuma y del que se desconocen todavía las causas.

