Bacalao noruego: una opción gourmet y saludable para platillos decembrinos

● Con un contenido de grasa por lo general inferior al 3%, el bacalao es una opción

prácticamente libre de carbohidratos y repleta de proteínas saludables. Con este alimento

tendrás la dosis diaria recomendada de Omega-3, vitamina A y B12.

Muchas son las opciones gastronómicas que se contemplan para la época

decembrina, y, siendo las cenas navideñas el escenario ideal para reunir familias, amigos,

colegas, entre otros, es primordial elegir bien aquellos sabores que acompañarán la velada.

Existen platillos que se han vuelto un distintivo de estas fechas, y uno de ellos, sin duda, es el

bacalao noruego. No solo por su sabor tan característico que es producto de la obtención

artesanal de este ejemplar por parte de los pescadores de la región, sino también por la

versatilidad que caracteriza a este manjar, de carne firme y blanca, haciéndolo ideal para

adaptarse a recetas tradicionales de prácticamente todo el mundo.

Una opción versátil y saludable

El “oro blanco” de los vikingos representa un perfeccionamiento milenario de una de las

civilizaciones más enigmáticas y poderosas de la historia, cuyo legado persiste a través de la

cocina y que adopta generosamente lo mejor de otros mundos culinarios.

Por si fuera poco, el bacalao noruego es una de las opciones más nutritivas para la elaboración

de los platillos navideños, con un perfecto balance entre sabor, nutrición y calidad gourmet.

Siendo una opción prácticamente libre de carbohidratos y repleta de proteínas de alta calidad y

aceites saludables, el bacalao representa una de las mejores opciones para añadir al menú

navideño.

¿Cómo preparar el mejor bacalao noruego?

Algunas formas de preparación del bacalao noruego van desde el tradicional bacalao a la

Vizcaína, el más famoso en México, que se realiza con bacalao seco, hasta otras recetas menos

populares.

Sin embargo, existen muchas opciones que pueden resaltar el sabor y propiedades del bacalao,

utilizando la versión fresca de este pescado:

● Una forma original y sencilla de preparar un aperitivo delicioso y saludable son estos

lomos de bacalao tradicional noruego con salsa de limón y lima. Esta receta también

puedes utilizarla para elaborar tacos, tostadas, entre otras formas de presentación.

● En tan solo 3 pasos, convierte una tradicional receta de bacalao noruego en una comida

diferente, deliciosa y original, que no pasará desapercibida. Bacalao noruego tradicional

confitado con crema de queso, ajo y cebollino, ¡Mira aquí el video de la receta paso a

paso!

● Si buscas una receta de fácil preparación y que solamente te tome entre 20 y 40 minutos,

puedes elaborar este bacalao tradicional noruego, que con ingredientes tan sencillos

como aceite de oliva extra virgen y ajo, logrará llevarse la noche. Además, al ser una

receta al horno, es una de las más saludables.

● Para los pequeños de la casa, prepara este tempura de bacalao noruego fresco, que les

encantará. ¡También puedes usarlo como aperitivo o al centro en tus reuniones!

● Y por último, prepara el tradicional bacalao noruego fresco de Navidad, un especial que

no se puede quedar fuera de tu mesa en estas fechas.

¿Cómo elegir el mejor bacalao?

Un elemento clave de una receta exitosa, es que el bacalao sea el adecuado, y de esta forma

lograr que todos sus beneficios tanto en nutrición como en sabor sigan presentes sin importar

cómo hayamos elegido prepararlo. Ya sea fresco, o seco, el bacalao noruego representa calidad

garantizada: Noruega trabaja en estrecha colaboración con la legislación alimentaria de la UE y

utiliza un sistema de trazabilidad para el pescado, a través del cual puede saberse exactamente

dónde se capturó el bacalao y qué equipo se utilizó.

Es importante tomar en cuenta, al momento de elegir el mejor bacalao, revisar que éste tenga un

etiquetado de origen claro, como la marca de origen Seafood from Norway o la etiqueta “Bacalao

noruego”, que da al consumidor la confianza de que está adquiriendo un alimento avalado por el

Norwegian Seafood Council, la organización de productos del mar más grande del mundo.

*****

Sobre Norwegian Seafood Council

Norwegian Seafood Council (NSC) es una empresa pública propiedad del Ministerio de Comercio, Industria

y Pesca. El Ministerio de Comercio, Industria y Pesca nombra la junta directiva de NSC por un período de 2

años. La industria pesquera noruega financia las actividades del Consejo a través de tarifas que se cobran

a todas las exportaciones de productos pesqueros noruegos. El Norwegian Seafood Council tiene como

objetivo aumentar el valor de los recursos pesqueros noruegos. Hacemos esto a través de conocimientos

de mercado, desarrollo de mercado, gestión de riesgo de mercado y gestión de riesgo de reputación en

mercados selectos de todo el mundo.

Nuestra oficina central se encuentra en Tromsø, Noruega, y tenemos representantes en Suecia (Estocolmo),

Reino Unido (Londres), Alemania (Hamburgo), Francia (París), España (Madrid), Portugal (Lisboa), Italia

(Milán), Brasil (Río de Janeiro), Japón (Tokio), Tailandia (Bangkok), China (Shanghai) y Estados Unidos

(Boston). Además, trabajamos para identificar oportunidades para los productos del mar noruegos en

mercados nuevos y establecidos. NSC es la autoridad de aprobación para los exportadores de productos

del mar noruegos. El Consejo también actúa como asesor del Ministerio de Comercio, Industria y Pesca en

asuntos relacionados con la exportación y el comercio de productos del mar.