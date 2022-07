Barack Obama se declara fan de Rosalía; esta es su canción favorita para el verano

“Cada año me emociona compartir mi lista de canciones de verano porque aprendo mucho de nuevos artistas gracias a vuestras respuestas. Es un ejemplo de cómo la música realmente puede unirnos”, compartió Barack Obama en sus redes sociales.

Además de la cantante española Rosalía, el expresidente expresó su gusto por los ritmos latinos con otros temas como “Ojitos bonitos” que Bad Bunny lanzó recientemente en colaboración con la agrupación colombiana Bomba Estéreo.

También destaca “Tamagotchi” con la que el canautor mexicano Omar Apollo participó junto a C. Tangana en su último disco. Beyoncé, con “Break my Soul” y Harry Styles con “Music for a Sushi Restaurant” también se encuentran en la playlist del expresidnete.

Te puede interesar: Thalía: Así fue el día que sacó a bailar a Barack Obama enfrente de su esposa

Barack Obama también compartió su selección de libros para el verano y entre sus autores favoritos destacó la mexicana Silvia Moreno García con “La noche era de terciopelo”, que fue nombrado como una de las mejores novelas de 2021 por The New York Times Book Review.

El Heraldo

Every year, I get excited to share my summer playlist because I learn about so many new artists from your replies—it’s an example of how music really can bring us all together.

Here’s what I’ve been listening to this summer. What songs would you add? pic.twitter.com/9OgPq0SRy4

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2022