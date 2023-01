Beatriz Gutiérrez no trabaja en el Gobierno, me ayuda voluntariamente: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, no trabaja en el Gobierno de México.

El mandatario mexicano salió al paso de las críticas luego del supuesto despido de Gutiérrez Müller tras la cancelación hace unos días de la Oficina para la Memoria Histórica.

“Acaban de dar a conocer que ya había yo dejado si trabajo a mi esposa, porque había cancelado la Oficina de la Memoria Histórica. Para empezar no había una institución como tal, todo era a partir de la presencia y el apoyo voluntario de intelectuales, historiadores, antropólogos y artistas que ayudaban en lo de la memoria histórica, en recuperarla”, dijo.

López Obrador aseveró que Beatriz Gutiérrez lo ayuda voluntariamente en algunas cuestiones, pero que ella tiene su trabajo académico en Puebla.

“Beatriz desde el principio dijo que no iba a ser primera dama, no trabaja en el Gobierno. Me ayuda voluntariamente, ella tiene su trabajo”, indicó.

A veces que la voy a ver me dice ‘estoy en mi trabajo’, está en su computadora en lo que trabaja que es en la Universidad de Puebla y atendiendo a los alumnos, porque dirige tesis, es su trabajo, y todo lo que tiene que ver con la memoria histórica se ha avanzado muchísimo y se está fortaleciendo el Archivo General de la Nación, como nunca y van a venir a informarles sobre eso, que es uno de los mejores archivos del mundo lo que era Lecumberri”, explicó. López-Dóriga Digital