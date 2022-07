Belinda da tremendo beso en la boca a Lola Rodríguez y Valentina en los festejos del orgullo de Madrid | VIDEO

La actriz y cantante Belinda se encuentra en España, país del que es originaria y al que regresó para emprender varios proyectos, el primero fue la serie de Netflix “Bienvenidos a Edén” y lo segundo fueron un par de canciones junto a otras estrellas internacionales, pero la joven además ha realizado algunas participaciones especiales en eventos.

Uno de los proyectos a los que asistió fue un concierto organizado por la comunidad LGBTQ+ para celebrar el Mes del Orgullo en Madrid, Belinda compartió escenario con Lola Rodríguez y Valentina, la química fue tan buena que terminaron besándose las tres.

Algunas de las canciones que Belinda cantó fueron “Lo siento” y “Las 12”, mientras que su compañera la actriz Lola Rodríguez y la drag queen Valentina bailan a su alrededor, para culminar con el beso al estilo Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera, en los recordados «Video Music Awards» en el 2003.

Después de ver la demonstración, el publicó no dejó de gritar y aplaudirles a las famosas, según los videos que ya se esparcieron por la red y en los que aplauden la libertad y felicidad que proyecta la ex pareja de Christian Nodal, ahora que está disfrutando de su soltería.

Además de cantar para los presentes a la celebración, Belinda lució espectacular para los fanáticos que siguen su trabajo desde que era una niña, apareció con un look alternativo en el que llamaron la atención sus peinados que consistió en dos colas de caballo, pero optó por llevar extensiones en tono rosa y naranja.

Para el conjunto de vestimenta uso un jumsuit en tono negro y pegado al cuerpo con unas transparencias en la parte frontal, cabe destacar que la prenda fue diseñada por la exclusiva firma “Mugler”.

Belinda y los besos con otras mujeres

No es la primera vez que Belinda se besa con otra mujer, cuando participó en la obra “Hoy no me puedo levantar”, también lo hizo con la actriz Dai Liparoti en una de las escenas al interpretar la canción “Mujer contra mujer”.

El Heraldo