Brendan Langley: Exjugador de los Broncos de Denver da tremenda golpiza a empleado de United Airlines | VIDEO

El hombre se levantó y volvió a enfrentar al jugador, sin embargo, ahí terminó la pelea. Brendan Langley fue detenido y el empleado no enfrentó cargos.

El exjugador de la NFL fue selección de tercera ronda de los Denver Broncos en 2017. Durante su tiempo con los Broncos, Langley estuvo involucrado una pelea entre Aqib Talib y Michael Crabtree en un juego entre los Broncos y Oakland Raiders. El Heraldo

I saw the second half of this video circulating but I don't think people saw the beginning. Brendan Langley you're done for pic.twitter.com/WwEPIKdPTp

— The Red Bull (@Red_BULLish) May 23, 2022