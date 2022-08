Britney Spears: Por esta razón la iglesia católica no dejó que la «Princesa del Pop» se casara por su rito

De hecho, la cantante detalló que le dijeron que para poder hacerlo tenía que ser “católica” y debía pasar una serie de pruebas para hacerlo, por lo que al no cumplir con los requisitos requeridos prefirió hacerlo de otra manera.

“¿No se supone que la iglesia está abierta para todos?”, dijo la artista en su post en redes sociales que posteriormente borró.

Así fue la boda de Britney con su novio Sam

Pese a que la cantante de “Ops! I did it again” aseguró que la iglesia católica le negó las puertas, un portavoz del templo donde presuntamente quería casarse, afirmó que dentro de sus registros ni la cantante ni su novio visitaron las instalaciones para pedir su ceremonia, de acuerdo la revista OK!.

Lo cierto es, que la pareja se casó el pasado mes de junio en el patio trasero de la mansión de “La Princesa del Pop”, la cual está ubicada en Thousand Oaks, California.

Cabe señalar que, al lugar, asistieron celebridades como Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore, Selena Gomez y Donatella Versace, quien diseñó el vestido de Spears.

