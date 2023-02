Cadereyta en ebullición política

Por Andrés González

La jicotera política electoral la despertaron las corcholatas; bueno, o mejor dicho, el que le platiqué.

Y las réplicas se extienden ya por todo el país, también por Querétaro, pican e inquietan a todos los partidos, para todas las posiciones. Lo hacen en todos los distritos, sean estos federales o sean locales. Van y desasosiegan a los políticos de los municipios.

Con esas contiendas adelantas artificiosamente, con alianzas o sin ellas, los partidos han comenzado a mover sus cartas, aun “sin querer queriendo”.

En Querétaro podríamos comenzar por cualquier municipio y por cualquier partido desde luego, pero ventilemos al municipio de Cadereyta de Montes.

Aquí si aplica el dicho de que “pueblo chico, chisme grande” el rumor político amén de lo que se mueve en las redes sociales, se oyen estos nombres, cuando las definiciones están lejos, si bien ya corre el año electoral. O bien precisamente por eso.

Vox populi señala que el agarrón grande será entre el Partido Acción Nacional y el partido Morena, con alguna posibilidad para el Partido Revolucionario Institucional, claro, si no “designan” a los cercanos de las dirigencias, sean estas estatales o municipales, sino al priista mejor posesionado. Veremos.

Así las cosas, a los amigos cercanos al alcalde Miguel Martínez Peñalosa se les ha oído decir que “Miguel va por la reelección”, y claro, posibilidades tiene. Pero las voces contrarias lo etiquetan como “a un alcalde que no se deja acercar”, vamos, ni siquiera al personal que con él colabora, mucho menos a Juan Pueblo. La administración municipal renquea de muchas áreas, pero particularmente adolece de una coordinación de comunicación social, que no trabaja, que no envía comunicados. Con decirle que en menos de los 18 meses que lleva esta administración, han pasado por ahí al menos cinco “comunicadores”, que no le hayan. Y eso también se deja sentir en los medios. Total, la culpa “no es del indio, sino del que lo hace compadre”. Se está a tiempo para enderezar esa nave de comunicación social.

En otras dependencias cercanas al alcalde – se dice – son manejadas por personas que “no conocen a los cadereytenses, por el simple hecho de que no son de ahí”. ¿Qué acaso en ese lugar no se cuenta con personas capaces e identificadas con su tierra?

Sin embargo, esa misma vox populi menciona con alguna posibilidad al panista Timoteo Martínez Peñalosa, mejor conocido como “Timo”, hermano de Miguel, pero en todo caso ese será un asunto de familia y que sea uno, con toda claridad, el que se defina para tomar el reto.

Si a este partido lo orilla la cuestión de género, por supuesto que cuentan con muchas mujeres valiosas y por solo mencionar a algunas que por allá se oyen: Considere a Montserrat Olivet Ledesma, actual secretaria del ayuntamiento o a Lety Rubio o a Sonia Rocha, la esposa de Mairo Morán, director de SEDEA en el municipio. Y se oye también – como no – el nombre de Heidy Wagner, cronista municipal, con todos los atributos que usted le pueda dar. Bueno, hasta su militancia del PAN tiene en regla.

En Vizarrón existe un frente cívico, cien por ciento ciudadano – sin filia no fobia partidista – que ya puso sobre la mesa la lucha de hacer de esta delegación y sus alrededores, una municipalidad. Este grupo se queja de la poca obra que se tiene para esa cabecera delegacional, para las comunidades que a esta pertenecen y del olvido en que esta administración los mantiene. Y si bien no son de ningún partido, de cualquier partido podrían ser, menos de Acción Nacional. Podría por ahí andar Morena agitando las aguas, y como se dice que “a río revuelto, ganancia de pescadores” no lo dude usted ni tantito.

Del partido Morena qué les puedo decir. Que este partido tal y como está sucediendo en gran parte del semi desierto, en los municipios de la Sierra Gorda, su crecimiento viene siendo más que constante, diría yo acelerado.

Y a sus corcholatas ya le han puesto nombres. Anote como el más adelantado para estos menesteres – ahora – es Luis Carlos Arellano León y que la vez pasada fue “bajado” de última hora, ocupando el lugar su esposa, que no fue favorecida por el voto de la mayoría. Por lo pronto, Arellano se encuentra en pleno activismo y ha sumado, inclusive, a los otrora priistas como Víctor Barrera y a Ramón Lira.

En las comunidades, un día anda y el otro también, pero bueno.

Del PRI, que también ahí se tienen hombres y mujeres muy activas, ya les estaremos dando mayores detalles.

Esto ya empezó, también en los municipios.