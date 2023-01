Cambios en Qrobús hasta concluir Paseo 5 de Febrero

Además, agregó que una vez que se termine el carril confinado sobre Paseo 5 de Febrero, el transporte público será el más beneficiado de esta reingeniería vial, puesto que más del 50% de las rutas de la ciudad transitan por esta vialidad, por lo que pidió a la ciudadanía paciencia puesto que los resultados no son de la noche a la mañana.

“Yo lo que les pido es paciencia, hasta finales de año se va a empezar a ver un cambio verdadero en el tema del transporte público”, indicó.

Respecto al retiro de concesiones y análisis de las mismas, aclaró que cualquier concesionario que no cumpla se le retirará la misma, puesto que debe de haber una mejoría en el servicio del transporte público para el usuario, donde aseguró que en algunas cosas ha cumplido la empresa Móvil Qrobús pero en otras ha quedado a deber.

“Las negociaciones con Qrobús no han sido fáciles y saben perfectamente bien que si no llegan a los objetivos no pueden tener subsidio, ellos saben que si no cumplen se van, lo mismo para todos los nuevos jugadores, deben de brindar un buen servicio y cumplir con los objetivos”, explicó.

Finalmente comentó que en próximos días, la AMEQ tendrá listo el fideicomiso del transporte público, por lo que también será la dependencia estatal que se hará cargo del recaudo de la tarifa de los usuarios que pagan por el servicio, lo que permitirá tener un mayor control de las finanzas y saber cuánto se usa en el transporte público.

“Ya tiene que entrar el recaudo en operación por parte de la Agencia, yo espero que en próximos días lo den a conocer”, mencionó. Con información de Diario de Querétaro.