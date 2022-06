Camilo da positivo a COVID-19 y pospone concierto en la CDMX

“Tribu de México me da mucha tristeza anunciar que tengo que posponer mi concierto de hoy en el Arena CDMX porque algunas personas de mi equipo y yo, acabamos de dar positivo para COVID”, compartió Camilo en su cuenta de Instagram.

“Estaremos anunciando la nueva fecha lo más pronto posible. Nos duele mucho pero la salud de ustedes y nosotros es lo más importante. Agradezco de corazón el esfuerzo que todos ustedes han hecho para estar estar noche con nosotros”.

Camilo

“Les prometo que nos veremos pronto y viviremos un show inolvidable”, concluyó.

El esposo de Evaluna aclaró que tanto él como su equipo de producción sólo presentaron molestias como dolor de garganta: “Nosotros estamos muy bien, no se preocupen”.

Camilo y su nueva faceta como papá a lado de Evaluna

Tras sus conciertos en Guadalajara y Monterrey, el cantante de origen colombiano tuvo que ponerle pausa a su gira “De adentro pa’fuera”. Sin embargo, días antes relató, en conferencia de prensa, sobre su nueva etapa como papá y de la relación que tiene con Evaluna.

“Nada me ha cambiado tanto como recibir a Índigo, entonces por supuesto que ninguna pieza creativa que de ahora en adelante haga no esté permeada por ese sentir (…) Por otro lado, yo me siento muy orgulloso de la relación que tengo con Evaluna; tengo el placer de servirle y de acompañarla en su florecer y ella también se siente afortunada de estar a mi lado”, dijo Camilo.

