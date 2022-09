Canadá elimina todas las restricciones de COVID-19 para entrar al país

Canadá anunció que a partir del 1 de octubre eliminará todas las restricciones sanitarias para la entrada de viajeros al país, como certificados de vacunación contra el COVID-19 o la realización de pruebas para detectar la enfermedad antes y después de su llegada.

La eliminación de las restricciones había sido solicitada desde hace meses por el sector turístico, entre otros grupos, por entender que las medidas no eran efectivas contra la enfermedad y estaban provocando graves pérdidas económicas al país.

El ministro de Sanidad de Canadá, Jean-Yves Duclos, se hizo eco de ese argumento al señalar hoy que la importación de variantes del virus a través de viajeros internacionales ya no tenía ningún impacto en la evolución de la enfermedad en Canadá.

Update: Effective October 1st, we’re removing COVID-19 border and travel measures. We’ll continue to follow the latest available science and do whatever is necessary to protect your health. Stay protected by keeping your vaccinations up to date. More here: https://t.co/F8q1lb8yGF

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 26, 2022