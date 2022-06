Cantante R. Kelly es condenado a 30 años de cárcel por abusos y tráfico sexual

El cantante estadounidense R. Kelly fue condenado este miércoles en Nueva York a 30 años de cárcel por crimen organizado y abuso y tráfico sexual, 9 meses después de que fue declarado culpable en un proceso que se prolongó 6 semanas y en el que decenas de personas testificaron en su contra.

La estrella del R&B de la década de 1990, cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly, y que ahora tiene 55 años, escuchó los testimonios de siete mujeres, muchos de ellos entre lágrimas, que volvieron a recordar frente al cantante el sufrimiento y las consecuencias de los abusos a los que las sometió, informaron medios locales.

Hay que recordar que en septiembre pasado, un jurado en Nueva York le declaró culpable de once cargos, entre ellos los antes mencionados.

De acuerdo con la fiscalía, sus actos eran insolentes, manipuladores, controladores y coercitivos. Además, el acusado nunca demostró ningún arrepentimiento ni respeto por la ley.

La defensa del cantante, en su momento, había pedido a la corte que la sentencia no superará los 17 años, situación que no se dio.

