Cantineros de Querétaro se quejan de incrementos por inflación

El presidente de la Asociación de Cantinas, Bares y Pulquerías del estado de Querétaro, Daniel Pérez Murillo, aseguró que se han incrementado los insumos que comercializan hasta en 24 por ciento.

El empresario subrayó el impacto inflacionario de este año, en productos de la canasta básica que adquieren para elaborar las botanas y alimentos ofrecidos; así como las cervezas, vinos y refrescos.

Daniel Pérez, refirió que el periodo inflacionario detuvo a la mitad el proceso de recuperación que este sector venía generando desde la apertura gradual de las actividades, en el marco de la contingencia sanitaria por COVID-19, en 2021.

Esto significa que podrían ver mermadas sus utilidades hasta en un 50 por ciento, en el segundo semestre de este año, explicó.

“Sí ha representado un estancamiento. Y estamos pensando en que los negocios ya se recuperaron. Queríamos ver el segundo semestre del año para generar una utilidad; pero ahorita, estamos viendo que nuestra utilidad ha disminuido”, advirtió.

Asimismo, Pérez Murillo indicó que los impactos inflacionarios han sido soportados por los más de 42 empresarios afiliados, quienes no han querido generar otros incrementos “hasta lo que nos pueda dar”, dijo.

Esto, dado que a inicios del año, los cantineros tradicionales queretanos aprobaron un aumento del 10 por ciento en sus cartas.

“Nosotros, a la vez que estamos manteniendo una recuperación de clientes, no queremos ver impactados los precios. Vamos a tener que comernos ese margen, no dejar de ganar ese dinero. Venimos de estar cerrados, de una reactivación; pero, si está impactando, lo que no queremos es perder clientela”, manifestó.

Con información de Diario Rotativo.