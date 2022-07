Captan a Johnny Depp con una misteriosa mujer pelirroja, ¿estrena romance?; esto sabemos

Johnny Depp se encuentra en Italia, donde participó en el Festival de Jazz de Umbria y aunque en el viaje lo acompaña el músico Jeff Beck, todo parece indicar que el actor se está rodeado de la mejor compañía y no precisamente por la de su equipo, sino por la de una misteriosa mujer que ha acaparado todas las miradas a nivel mundial. Por si fuera poco, la cordialidad que el protagonista de «Piratas del Caribe» tuvo con la joven ha despertado rumores de un nuevo romance.

Aunque la posibilidad de un romance no ha sido confirmada por Johnny Depp, sus fanáticos de diversas partes del mundo comienzan a hablar de una recuperación y respiro tras un largo juicio contra su exesposa Amber Heard, quien le deberá pagar al actor una cantidad millonaria por delitos relacionados a daños y perjuicios. A pesar de ello, poco se sabe sobre la mujer que lo acompañó a uno de sus últimos conciertos que forman parte de una gira mundial.

Diversos medios de comunicación, como TMZ, y en redes sociales se han dado a conocer las fotos en las que el músico aparece junto a una mujer pelirroja, con la que se mostró de lo más amable al bajar de una camioneta que llevaba al famoso a los ensayos; cabe destacar que en las imágenes también se aprecia a parte del equipo de Depp; sin embargo, lo que llamó la atención fue la interacción que el actor tuvo con ella, algo que desató los rumores de romance.

En otra de las fotos se observa al actor de 59 años sosteniendo una mochila y entregársela a la joven, sin mantener otro tipo de interacción que el resto de los presentes. Cabe destacar que hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la guapa mujer de minishorts y blusa verde, pero además de robarse todos los reflectores por ser la supuesta nueva conquista de Johnny Depp, se ha aclarado que podría tratarse de alguna trabajadora, personal o acompañante. }

