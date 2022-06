Capturan a madre de bebé muerto en playa de Santa Marta

Yeni Alexandra Higuera Casallas tendrá que responder por el delito de homicidio agravado, aunque todavía no se ofrecen detalles de su responsabilidad directa en la muerte de su hijo.

En la mañana de este miércoles 8 de junio fue capturada en Bogotá Yeni Alexandra Higuera Casallas, de 26 años, madre del niño Samuel Guerrero, de 15 meses. El pequeño fue hallado muerto por una pareja de turistas en Playa Bonita, en Buritaca —cerca de Santa Marta (Magdalena)— en la mañana del pasado 4 de abril, en circunstancias que aún están por esclarecer.

Por esos días, el señor Edwin Guerrero aseguró que su bebé y la madre, enfermera de profesión, habían desaparecido desde hacía cuatro días, así que sospechaba que el cuerpo hallado en la playa podría ser el de su hijo. Una prueba de ADN confirmó el presentimiento del padre: Samuel estaba muerto.

Días después, luego de que se emprendiera una búsqueda en mar porque tal vez se habría ahogado, Higuera Casallas fue vista en un video captado por cámaras de seguridad de la Troncal Caribe, en el sector de Puerto Nuevo, corregimiento de Guachaca. La mujer se veía caminando por las calles sin el bebé, descalza y desorientada. El 19 de abril fue localizada en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

La presión por lo ocurrido con Samuel la había llevado a internarse en una clínica de reposo hasta el 8 de mayo. Al salir, su primera acción fue denunciar a Guerrero por amenazas y pedir una orden de restricción en contra de él. Ante la comisaría de familia, según lo reportó RCN Mundo, la madre dijo que su expareja había especulado irresponsablemente con la muerte del niño.

“Mi familia me empieza a contar que el señor Edwin ha aprovechado de los medios de comunicación para hacer especulaciones referentes a la muerte de mi hijo y para hacer falsas acusaciones. Salen noticias diciendo que yo me aprovechaba del niño, que yo lo utilizaba a mi hijo para desquitarme de él, esas cosas no son ciertas y me generan más desespero e intento volverme a hacerme daño”, aseguró Higuera Casallas.