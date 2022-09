Carlos Bonavides ha tenido unos meses muy complicados, en cuanto a su salud se refiere, apenas hace unas semanas ingresó de emergencia a un hospital de la Ciudad de México por una bacteria, pero ahora desató la preocupación de sus seguidores debido a que en televisión se vio el momento en el que indicó tener un dolor en el pecho y terminó en el suelo.

El actor de 81 años de edad acudió como invitado al programa SNSerio de Multimedios Televisión junto a la diputada Anita González y la actriz Amaranta Ruiz y participó en una dinámica que consistía en responder preguntas, pero cuando le pidieron que dijera “tres cosas que te quiten la calentura”, el famoso solo pudo enlistas una opción.

Tras fallar, Carlos Bonavides tuvo que tocar una máquina de descargas eléctricas, pero mientras era castigado comenzó a temblar y a tocar su pecho como signo de dolores, además no pasó mucho tiempo para que terminara en el suelo ante la mirada sorprendida de los presentes.

Carlos Bonavides sufre “infarto” en pleno programa en vivo © Proporcionado por Fama

Los conductores pidieron un corte comercial y la ayuda de paramédicos, lo que causó la preocupación de los televidentes, quienes solo podían ver a Carlos Bonavides en el suelo mientras el conductor principal pedía ayuda y trataba de cubrir al actor para que no se viera en televisión.

¿Qué le pasó a Carlos Bonavides?

Las imágenes que se vieron en televisión fueron sumamente impactantes, por lo que en redes sociales de inmediato reclamaron a los conductores por su irresponsabilidad, incluso la esposa del actor se comunicó con la producción y expresó que estaba muy preocupada por lo que vio.

Afortunadamente, Carlos Bonavides se encuentra muy bien y todo se trató de una broma, así lo indicaron los conductores al volver del corte comercial, además transmitieron en vivo una conversación con Yodi Marcos, esposa del actor, en la que confirman que ella también se asustó al ver el supuesto infarto.

“Realmente no se de que se trata su programa, pero yo creo que deberían de pensar que hay gente que no conocemos su programa, obviamente me espanté«, dijo Yodi Marcos.msn