¿Carlos Bremer traicionó a Luis Miguel? El empresario aseguró que se asoció con Alejandro Fernández

A lo largo de su carrera Luis Miguel se ha distanciado de muchas personas que juraban ser grandes amigos de «El Sol», por lo cual, para todos ha sido una grata sorpresa la amistad que sostiene desde hace años con Carlos Bremer, empresario que es reconocido en el medio artístico justamente por su cercanía con el cantante, quien se especula, podría molestarse con su gran confidente.

Pero ¿a que se deben estos rumores? Resulta que recientemente Carlos Bremer informó que se asoció con Alejandro Fernández, con quien previamente Luis Miguel había anunciado una gira conjunta, misma que nunca llegó a realizarse, presuntamente por fallos en la agenda de ambos cantantes. Sin embargo, ante la reciente asociación del empresario con «El Potrillo«, algunos fans de Luis Miguel temen que su amistad con Bremer corra peligro.

Esto en atención a que según se retrató en «Luis Miguel, la serie», el intérprete de «La bikina» suele ser una persona a la que no le gusta compartir los reflectores con nadie, de ahí que abandonara una disquera al enterarse de que otra de sus grandes estrellas sería Laura Pausini, dando origen al icónico meme de «O tu atención está en mí o esto no va a funcionar».

No obstante, no se sabe qué tan real fue esto y ya que Luis Miguel no ha dado declaraciones al respecto, se espera que su amistad con Carlos Bremer siga tan sólida como hasta ahora. Por su parte, el empresario relató que el intérprete de “Me dediqué a perderte” tiene proyectos importantes en los que planea generar empleos para los mexicanos.

“Estuve en Guadalajara en la fiesta del Canelo en los 15 años de su hija, pero cené el lunes en casa de Alejandro Fernández, firmé con él una alianza para apoyarlo porque se va a lanzar de empresario. A desarrollar muchas cosas padres en México”, dijo Bremer durante un evento al que acudieron las cámaras de Ventaneando.