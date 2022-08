CARLOS RIVERA DA UN EMOTIVO ÚLTIMO ADIÓS A SU PADRE: ‘ME QUEDO AQUÍ EXTRAÑÁNDOTE HASTA MI ÚLTIMO RESPIRO’

Carlos Rivera atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su vida. Mientras el cantante de 36 años se encontraba en España, tuvo que despedirse a la distancia de su padre, José Gonzalo Gilberto Rivera, quien falleció este sábado 27 de agosto. En medio del luto que rompió su corazón, Carlos publicó un emotivo mensaje de despedida para su “mejor amigo”, a quien dio el último adiós con las palabras más lindas, inspiradas por el amor hacia su padre.

“Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras”, es como el artista mexicano inicia su mensaje en las redes sociales. En él, dejó ver que su padre padecía de la enfermedad de Parkinson, un trastorno progresivo con el que batalló hasta los últimos momentos de su vida. “Mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito parkingson cuando apareció (sic)”, agregó junto a una fotografía que podría haber sido tomada hace unas semanas, en su boda con Cynthia Rodríguez.

El intérprete de Eres Tú –tema dedicado a su mamá-, prosiguió: “Quiero pensar que hoy vuelves a ser ese valiente que no le tiene miedo a nada para adentrarte a la selva del paraíso, para manejar por las carreteras infinitas del cielo y que no volverás a temblar por nada porque ya te has curado de todo y has visto el rostro de Dios y de la Virgen María”. Nostálgico por las pérdidas que ha sufrido su familia, añadió: “Podrás abrazar a mi Abuelita y a mi abuelito y a toda la gente que amaste y que se adelantó y que seguro ya estarán haciendo una gran fiesta para recibirte”.

Con el corazón destrozado, Carlos agregó: “Yo me quedo aquí extrañándote hasta mi último respiro, hasta ese día que te vuelva a ver para abrazarte y escuchar tu voz diciéndome ‘mi niño’, hasta ese día volverá a estar entero este corazón que se ha roto en mil pedazos, hasta ese día volveré a ser el mismo. Me vas a hacer falta siempre Papito. Siempre. Te amo por toda la eternidad”.

Una discreta despedida

El cantante concluyó su mensaje agradeciendo a quienes se han puesto en contacto con él y por las oraciones en su nombre, el de su familia y de su padre. Aunque rompió el silencio para publicar estas bellas palabras, Carlos Rivera se apegó a su costumbre de mantener los detalles de su vida personal en privado, y no aclaró los motivos del lamentable fallecimiento de su padre, pues en diversos medios locales aseguran que sufrió un ataque al corazón el que no habría resistido, a pesar de contar con asistencia médica.