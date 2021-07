Casi 6,000 personas murieron en 2019 a causa de cáncer, hipertensión y diabetes en Hermosillo

Clínica privada adquiere dispositivo Sight OLO de GLhealth, aliado en la detección temprana • El doctor Rubén Zacarías Rivera fue el primero en Hermosillo en modernizar su clínica tras la adquisión del disponitivo Sight OLO de GLhealth. • La Clínica Mayo describe la biométrica hemática como “un análisis de sangre que se usa para evaluar el estado de salud general y detectar una amplia variedad de enfermedades, incluida la anemia, las infecciones y la leucemia”. • En Sonora, 77% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad; entre 12 y 14 por ciento de la población adulta tiene diabetes y la proporción de individuos mayores de 60 años que tiene hipertensión arterial es superior al 3%. Según datos del Inegi, las enfermedades del corazón, el cáncer y la diabetes acabaron con la vida de casi 9,000 personas en Hermosillo en 2019: 4,557 fallecieron tras sufrir padecimientos cardiacos, 2,475 por tumores malignos y 1,614 por diabetes. Si a estas cifras sumamos la poca cultura de prevención, al no haber campañas de educación de los pacientes, aumenta la tendencia de la gente a enfermar. Por medio de la biométrica hemática se pueden tener los primeros indicios de que el paciente puede padecer alguna de estas tres dolencias antes mencionadas y, tras estudios complementarios, dar un tratamiento oportuno. Ante este panorama, el doctor Rubén Zacarías Rivera compró el dispositivo Sight Olo, de GLhealth, que permite realizar este estudio y obtener resultados en apenas 10 minutos. El médico asegura que su principal motivo para adquirir el dispositivo fue agilizar los tiempos de entrega de resultados para atender a los pacientes que están en México por motivos de trabajo o viaje y no tienen la posibilidad de quedarse mucho tiempo para llevarse a cabo exámenes clínicos. “El beneficio clínico que tenemos es que al paciente, desde que llega, se le puede tomar la muestra en el momento y darle un resultado junto al diagnóstico y tratamiento sin tener que esperar el resultado del laboratorio regular. Tenemos la ventaja de que el paciente no tiene que dar vueltas al laboratorio para tener los resultados”, destaca Zacarías.

La Clínica Mayo describe el hemograma completo como “un análisis de sangre que se usa para evaluar el estado de salud general y detectar una amplia variedad de enfermedades, incluida la anemia, las infecciones y la leucemia”. “Sight OLO digitaliza las muestras de solamente dos gotas de sangre tomadas del dedo o de las venas, en imágenes que prácticamente de inmediato son interpretadas por algoritmos basados en inteligencia artificial para procesar los resultados en pocos minutos, un procedimiento que puede llevar desde un día o más con el uso de pruebas tradicionales, y que con Sight OLO toma 10 minutos para que los especialistas cuenten con tan valiosa información diagnóstica, en beneficio del paciente”, asegura Bernardo Frisbie, CEO de GLhealth, empresa de ID en diagnósticos Point of care de origen mexicano. El estudio, describe la Clínica Mayo, mide los niveles de los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno; los glóbulos blancos, que combaten las infecciones; la hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno; el hematocrito, la proporción de glóbulos rojos comparada con el componente líquido, o “plasma”, de la sangre; y las plaquetas, que ayudan a coagular la sangre. “Otro diagnóstico importante aquí en Hermosillo, que es una zona endémica, es la identificación de enfermedades como fiebre manchada, parvovirus, dengue y chikungunya. Definitivamente el diagnóstico oportuno, además de permitirnos diferenciar los casos confirmatorios, es una biometría que nos facilita información relevante como un nivel bajo de leucocitos, que las plaquetas no estén disminuidas, y con esto podemos diagnosticar y darles monitoreo y seguimiento a los pacientes”, explica el médico. La diabetes afecta a más del 10 por ciento de los mexicanos y cada año se cobra la vida de más de 80 mil personas de acuerdo con la Federación Mexicana de Diabetes. Además, la prevalencia de esta enfermedad ha crecido entre la población infantil, donde 3 de cada 10 niños la padecen. No obstante, estos datos podrían ser incluso superiores de acuerdo con Mónica Guadalajara, Directora para México, Centro América y Caribe de Ottobock, compañía alemana especializada en atención técnica, fisioterapéutica y social a personas con discapacidad. “Hay muchas personas que al no saber que tienen diabetes o que sus hijos la padecen, podrían presentar complicaciones porque no se la han detectado y, por lo tanto, no pueden seguir un tratamiento o adaptar sus hábitos alimenticios a su condición médica”, explica. Entre las principales medidas de prevención de diabetes recomendadas por el Instituto Nacional de Salud Pública destacan, el tener una alimentación rica en fibra, moderar el consumo de alimentos altos en carbohidratos o calóricos, realizar actividad física, mantener un peso saludable, moderar el consumo de alcohol, evitar la ingesta de bebidas azucaradas y especialmente, realizarse de manera periódica pruebas de glucosa en sangre. Un aliado en tiempos de Covid La biometría no detecta el Covid-19, pero a través de este estudio se puede diferenciar si la infección es viral o bacteriana. “Cuando el paciente llega con dolor de cabeza, dolor faríngeo, náuseas, y ya todos piensan que es Covid, pero al momento de revisarlo podemos detectar si es una infección por bacteria y no por virus, por lo que podemos recetar antibióticos”, explica el doctor Zacarías. En Sonora, según la secretaría de salud del estado, 77 por ciento de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad; entre 12 y 14 por ciento de la población adulta tiene diabetes y la proporción de individuos mayores de 60 años que tiene hipertensión arterial es superior al 35 por ciento. Sobre Global Health Empresa innovadora en diagnósticos “Point of Care” de origen israelí. Incursionó en el mercado mexicano en 2020 con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas a través de innovación y simplicidad en soluciones, productos y servicios orientados a optimizar la toma de decisiones en salud. Es socio de Sight Diagnostics, empresa dedicada a las pruebas diagnósticas sanguíneas, que combina la visión y la inteligencia artificiales para mejorar la salud mediante pruebas rápi das, convenientes y sin dolor. Desarrollada durante casi una década de investigación, la tecnología de Sight combina las últimas innovaciones en preparación de muestras de sangre, óptica, química, biología, física e informática. Sobre Sight OLO® Analizador de sangre de Sight®. Cuenta con la autorización 510 (k) por parte de la FDA para su uso en entornos moderadamente complejos. Con tan solo 2 gotas de sangre provenientes de una punción capilar o una muestra venosa, digitaliza cada muestra sanguínea con más de 1,000 imágenes de alta resolución para proporcionar en cuestión de minutos resultados de hemograma completos exactos y de grado de laboratorio. Sight también ha establecido asociaciones para llevar OLO® al mercado en Asia, Sudamérica, África y Australia. En México cuenta con el aval de la COFEPRIS.