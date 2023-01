CEDAW CONOCERÁ CASO DE MUJERES DEFENDIDAS POR EL IFDP POR ABUSO DE PRISIÓN PREVENTIVA

•La Defensoría pública logra la libertad de dos de ellas

El 25 de enero de 2021, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) presentó

una comunicación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la

Mujer (CEDAW)* en representación de 22 mujeres privadas de libertad en el

CEFERESO 16, en Morelos. El 28 de septiembre de 2022 se notificó que el CEDAW

decidió conocer el caso, asignándole el número UR/CEDAW/21/MEX/1.

Todas las mujeres representadas llevan entre nueve y 13 años en prisión

preventiva; incluso, una de ellas murió sin ser declarada responsable tras pasar

casi nueve años sin sentencia.

Por otro lado, a finales de 2022 se logró la liberación de dos mujeres que formaban

parte de esta comunicación, cuyas historias son un reflejo del abuso desmedido de

la prisión preventiva y de la práctica sistemática de violaciones a derechos

humanos.

Adilene: dejó a su hijo cuando tenía seis meses de nacido.

Es originaria de Veracruz, tiene 34 años, es madre soltera, tiene un hijo de

11 años que no conocía pues tuvo que entregarlo a su familia cuando él tenía

apenas seis meses de edad. Ella se encontraba privada de libertad en el

Centro Federal Femenil «Noroeste» en Tepic, Nayarit.

Roxana: lejos de casa sin poder ayudar a sus hijos.

Es originaria de Campeche, tiene 46 años, es madre de tres hijos que viven

en Mérida. Le preocupaba que estuvieran solos, pues su hija es madre

soltera de tres niños y no podía ayudarla. Su familia nunca la visitó mientras

estuvo privada de libertad pues no contaban con recursos económicos para

viajar.

Ambas fueron detenidas, junto con otras personas, el 14 de abril de 2011 en Ciudad

del Carmen, Campeche. Se trataba de un operativo conjunto entre el Ejército, la

Bucareli 22 y 24, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc. CP 06040, CDMX. Tel. 55.51.30.01.00 ext. 1311

y 1276

Armada, policía federal, policía estatal preventiva, ministerial investigadora y

agentes municipales.

El 7 de mayo de 2011 se les dictó prisión, ya que supuestamente hubo elementos

para acreditar su participación en los delitos de delincuencia organizada y contra la

salud. Fueron obligadas a declarar su participación bajo actos de tortura y malos

tratos.

Además, fueron expuestas en diversos medios de comunicación como

“culpables”, a pesar de que su proceso estuvo lleno de irregularidades.

Mientras estuvieron privadas de libertad en diversos centros penitenciarios,

presentaron malestares y se agravó su condición de salud. No se les dio una

atención y seguimiento a sus estudios de papanicolau y mastografía, a pesar de

tener resultados que confirmaban la presencia de fibrosis y quistes. Tampoco se les

entregaban los medicamentos para tratar su estrés, ansiedad y el trastorno

psiquiátrico de Roxana.

El 23 de junio de 2022, Adilene obtuvo sentencia absolutoria por los delitos de

delincuencia organizada y contra la salud. Mientras tanto, el 23 de diciembre de

2022, Roxana obtuvo sentencia absolutoria por los mismos delitos.

Hoy, ambas están intentando recuperar su proyecto de vida que les arrebataron

hace más de una década.

*El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es el

órgano de expertos independientes de la ONU que supervisa la aplicación de la

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

El Comité de la CEDAW está formado por 23 expertos en derechos de la mujer de todo

el mundo.

>Redes sociales del IFDP:

Twitter: @defensoriaifdp

Facebook: Defensoría pública

Instagram: defensoria.ifdp

Defensatel web: ifdpdefensatel.cjf.gob.m