Celia Maya acompañará a candidatos en su arranque de campaña

La candidata a la gubernatura de Querétaro por el partido MORENA, Celia Maya García anunció que acompañará a los candidatos a las presidencias municipales de su partido en su arranqué de campaña, según la organización interna.

“Voy acompañar a todos los candidatos que me han pedido que asista a su arranque de campaña, hace unos días los invité a coordinarse entre ellos, y así organizar mi agenda. Somos un equipo y vamos a caminar juntos en este mes y medio de campaña, nosotros ya tenemos 15 días. Pero hay mucho ánimo de trabajar en conjunto y yo estoy en la mejor disposición”, dijo la candidata.

Celia Maya García aseguró que en las próximas fechas se trabaja duro y en equipo, con los candidatos de su partido en las 18 presidencias municipales del Estado. Recorrerán calles respetando las leyes sanitarias, pero conservando el diálogo con los ciudadanos. Sin dejar de lado la redes sociales, medio importante para difundir las propuestas de cada candidato.

Sobre el arranque de campaña de los candidatos de la Sierra y de municipios más lejanos a la capital, mencionó que por la pandemia los arranques de campaña ya no son como antes con muchas personas, sino que serán pequeños para respetar la situación del país y los protocolos sanitarios que piden las autoridades electorales.

“Me estoy organizando con los candidatos Serranos para poder acompañarlos entre el martes o miércoles, aunque no sea el mero día, pero los podré acompañar a un recorrido porque me interesa que todos se sientan respaldados. Porque no hay que olvidar que en MORENA hay unión y entusiasmo, y nos interesa Querétaro”, afirmó Celia Maya García.