Celia Maya conversó con Guadalupe García sobre su programa de desarrollo de El Marqués

Celia Maya García, candidata a la gubernatura de Querétaro por MORENA, en su

espacio: “Diálogos Ciudadanos”, conversó con Guadalupe García Ramírez, candidato a

la presidencia municipal de El Marqués.

El candidato se definió como un político y comerciante, aunque haya estudiado la

licenciatura de mercadotecnia, nunca ejerció su profesión y se desarrolló más en el

ambiente político y de comercio. Narró que sus comienzos en la política, fueron a los 21

años cuando terminó su carrera en 1994, y fue elegido como presidente del comité de

agua potable de su pueblo “El colorado”, de donde es originario.

Su inspiración de ser político se debió a las injusticias que vio en su pueblo, y a partir de

ese momento inició su carrera en la política, después fue diputado local y federal; con el

anhelo es servir a un mejor a México.

Una anécdota que contó fue; que al crecer en un ambiente adverso su profesor de la

primaria al verlo sin uniforme, le compró; pantalón, suéter, calcetines y ropa interior. Otra

historia fue: Por sus destacadas calificaciones y en representación de su escuela, se

ganó el premio de conocer al presidente de la república, José López Portillo.

Lupe García como refiere a él, es padre de 8 hijos; 7 hombres y una mujer, es abuelo

de 5 nietas, y es muy apegado a la familia, tiene dos perros de mascotas; de nombre

Félix y Ramón.

Cuando Celia Maya le pregunta pero ¿Por qué MORENA? el candidato responde que él

siempre se ha considerado opositor a los gobiernos que han administrado mal, en un

momento militó en el PAN, porque en 1987 todo se alinea al PRI. Y como persona él

estaba contra la corrupción, fue el primer partido con el que coincidió. “Pero ahora todo

ha cambiado, y MORENA es esa fuerza política con la que me identificó, así como con

sus principios de: No mentir, no robar y no traicionar”, dijo el candidato.Por su parte la candidata Celia Maya mencionó que Querétaro ha crecido mucho, pero

se ha complicado el abastecimiento de servicios públicos y El Marqués lo ha empezado

a sufrir. Por eso anunció que de llegar al gobierno se comprometerá en un programa de

6 años que abata la desigualdad, la corrupción, el desarrollo urbano desordenado, el

desabastecimiento del agua y la inseguridad. Esto de la mano de los presidentes

municipales.

El candidato, Lupe García dijo “El Marqués, es un municipio que ha crecido mucho por

el desarrollo urbano, inmobiliario e industrial, pero de forma desordenada y por

corrupción de los desarrolladores y las autoridades”, y finalizó que su compromiso esta

con la gente de El Marqués.