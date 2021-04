Celia Maya se comprometió con las madres solteras de Landa de Matamoros

Celia Maya García, candidata a la gubernatura de Querétaro por MORENA visitó Landa de Matamoros, en compañía de Norberto Jiménez, candidato a la presidencia municipal de Landa de Matamoros, así como Salomón García Montes, candidato a Diputado Federal por el Distrito I y Luis Fortanel León, candidato a Diputado Local por Distrito XV, sin olvidar a Jesús Méndez Aguilar, Secretario General en Funciones de Presidente del partido.

Norberto Jiménez mencionó que los valientes escriben la historia y nuestra candidata por MORENA, Celia Maya lo hará. “Landa de Matamoros es el patio trasero del estado de Querétaro por acumular mucho rezago, nos falta una universidad pública, tenemos un municipio que reclama oportunidades para todos. Y esa es una área de oportunidad para poder hacer algo. Celia Maya es incorruptible, no negocia con el crimen, tiene estudios superiores, es una mujer con compromiso social y tiene una conducta intachable”.

Celia Maya expresó “Hace un momento nuestro futuro presidente municipal, se refirió a mi con una conducta intachable y así es; no me voy a corromper nunca, y si soy incorruptible. En mi paso por la vida, está virtud se ha fortalecido y no les voy a fallar. Si quiero ofrecerle a mi pueblo de Querétaro todo lo que me dio; educación pública, con maestros que se empeñaron en qué saliera siempre bien preparada, y que llegara lista a cada momento de mi vida para el siguiente paso, eso es lo que queremos para todo Querétaro y para Landa de Matamoros”.

A petición de los ciudadanos Celia Maya se comprometió a solicitar una Universidad Benito Juárez para la comunidad de “El Lobo”, pues apuntó que hablará con las autoridad que corresponda para que de manera inmediata se le de prioridad, a esta petición ciudadana. Otro compromiso que hizo fue la construcción de la carretera Landa- Pacula, para que el municipio tenga comunicación con otras comunidades.

La candidata después de escuchar a las mujeres de Landa de Matamoros se comprometió a respaldarlas, pues según el INEGI, el municipio tiene el mayor número de madre solteras en el Estado. Celia Maya les prometió guarderías y apoyos para realizar cooperativas y asesorías para PYMES. Sobre la violencia en contra de las mujeres, dijo no tolerará maltrato ni de la fiscalía ni de policía, y menos cuando una mujer gobierne Querétaro.

Concluyó necesitamos lograr el voto por MORENA, está bien claro que el gobierno estatal no ha dado los resultados, y hoy estamos dando la pelea para transformar Querétaro.

–0–