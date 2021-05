Celia Maya: “Siento a Querétaro en mi corazón”

La candidata a la gubernatura de Querétaro por MORENA, Celia Maya García visitó la

comunidad de Chichimequillas la acompañó; el candidato a la Presidencia Municipal de El

Marqués, Lupe García, el candidato a Diputado Federal por el Distrito V, Omar de Jesús

Nava, y la candidata a la Diputación Local del Distrito XII, Jazmín Olvera.

Omar de Jesús Nava dijo gracias a ustedes por el apoyo que nos están dando; “Vengo

de una comunidad de Amealco, yo legislaré por el Distrito V, viendo las verdaderas

necesidades. Me he criado en la calle y seré su voz en el congreso. Por supuesto, con

nuestra próxima gobernadora Celia Maya, derrumbaremos está barrera de los gobiernos

panistas, este 6 junio”.

Jazmín Olvera expresó que no puede ser que El Marqués a pesar de ser un municipio

importante el 30 % de habitantes vivan en pobreza, existe buen gran deuda con las

mujeres que son productivas y vamos a luchar por ustedes.

Por su parte, Lupe García afirmó: “Voy empezar a agradecer a toda la gente que me

acompaña vamos a la mitad del camino, y vamos a ir construyendo el proyecto

anticorrupción en El Marqués. Necesitamos apoyar al campo, vamos a gestionar

recursos para los agricultores y ganaderos, y desarrollaremos una ruta de ecoturismo en

el municipio”.

El candidato a la presidencia de El Marqués invitó a todos los asistentes a votar por

MORENA porque juntos podrán llegar al triunfo, afirmó que la confianza será

determinante para ganar.

Celia Maya agradeció al público que asistió y mencionó que el futuro de Querétaro está

con MORENA, exhortó al público a tomar conciencia de las cosas, y del gobierno que

quieren. Explicó que es la tercera vez que participa para gubernatura de Querétaro, y

que a sus 71 años y 40 años de experiencia en la impartición de justicia, se encuentra

muy lúcida para gobernar su estado.

“La vida me dio la oportunidad de representar este partido, y me siento obligado por hacer

algo por Querétaro, yo siento a mi estado en mi corazón. De ser favorecida empezaré

atender los problemas y la seguridad será un tema en el que empezaremos a trabajar”,

declaró la candidata a la gubernatura.