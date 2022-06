«Checo» Pérez: ¿Puede quedarse sin correr el GP de Azerbaiyán tras video escándalo?

¿Checo podría ser castigado por Red Bull Racing?

Hasta el momento de esta nota, ni Red Bull Racing ni la Federation Internationale de l’Automobile (FIA por sus siglas en italiano), han difundido algún mensaje o comunicado en el que se informe de la supuesta sanción al piloto mexicano, la cual es poco probable que suceda, pues regularmente este tipo de comportamiento es sancionado internamente por el equipo austriaco.

En caso de que existiera una sanción que le impida correr el próximo gran premio, sería Juri Vipps quien tome su lugar por ser el piloto de reserva, aunque sabe la posibilidad de que Pierre Gasly, Yuki Tsunoda o incluso Alex Albon tomen su lugar al ser pilotos de la Academia de Red Bull Racing.

Por otro lado, Sergio además señaló que los videos que están en redes sociales, no representan sus convicciones y que se hace responsable de las consecuencias.

«He visto los vídeos que están circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Para las personas que me preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Estos vídeos no me representan en lo absoluto», explicó en el mensaje. “

«La gente cercana a mí conoce mis valores y el tipo de persona que soy. No hablaremos más de este tema que solo hace olvidarnos del gran momento que estamos viviendo como familia», finaliza su mensaje.

Hay que recordar que con su triunfo en Mónaco, Pérez sumó 110 puntos y alcanzó el tercer puesto de la clasificación de pilotos de Fórmula 1, que lidera con 125 su compañero, el neerlandés Max Verstappen. Sergio Pérez acumula tres primeros lugares en su carrera.

El primero fue en 2020 en el GP de Sakhir con la escudería Racing Point. El segundo ocurrió en 2021, ya con Red Bull Racing en Azerbaiyán, al que se sumó este en Mónaco.

CHECO GOT WRECKED LMAO pic.twitter.com/98FEn2HrVj — rachel ³³ (@maxverstappan) May 30, 2022

El Heraldo