Chiquis Rivera celebra su cumpleaños con sus seguidores, canta temas de Marisela y «ya no puede hacer un cuatro» | VIDEO

Chiquis Rivera, cuyo nombre real es Janney Marín Rivera, nació en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y está por celebrar su cumpleaños el próximo día 26 de junio, aunque ella ya empezó los festejos.

En una grabación que subió a su cuenta oficial en Instagram se aprecia a Chiquis compartiendo un especial momento con sus fanáticos, interpretando temas de Marisela y La Sonora Dinamita, e incluso menciona que esta tomada y para comprobar su sobriedad hace el cuatro.

Aparece en el escenario con un body negro que cubre todo su cuerpo, pero deja al descubierto algunos detalles, también porta una tejana negra con la que complementa su look.

La estrella es una de las mujeres que se desenvuelve en el género grupero, poseedora de una herencia musical por parte de su madre, la famosa de 36 años actualmente promociona el disco “Abeja Reina”.

El reciente material de la cantante contiene 18 temas, en los que destacan cinco de su completa aurora y algunos covers como “Mi problema”, una canción de Marisela, “Quiero amanecer con alguien” de Daniela Romo, y una de las más especiales es “De contrabando”, que hiciera famoso su mamá, la llamada “Diva de la banda”, Jenni Rivera.

Más de Chiquis Rivera

Chiquis Rivera empezó su carrera en 2015 y aunque en sus inicios fue criticada por su estilo, voz y relaciones sentimentales, también recibió comparaciones buenas en las que hablaban de lo mucho que se parece a su madre y que su voz similar a la de la famosa interprete que falleció el 9 de diciembre del 2012.

“Mis Boss Bees me hicieron llorar este fin de semana. Gracias por tanto amor….. gracias por existir. Los amo! @bossbeenation Siempre me la paso de lo mejor con ustedes. Me hacen feliz”, escribió junto al video que está en sus cuentas oficiales.