Chivas, goleado por FC Cincinatti en la Leagues Cup; les anotó Brandon Vázquez

Chivas no pudo en su visita al FC Cincinnati y terminó por caer 3-1 en el duelo de la Leagues Cup Showcase 2022, en una tarde donde las acciones se detuvieron varios minutos por cuestiones climatológicas. El cuadro tapatío no pudo ante el cuadro de la MLS, que en el segundo tiempo hizo tres goles para matar a Chivas; uno de ellos fue de Brandon Vázquez, quien estuvo en la mira del Rebaño Sagrado. PUBLICIDAD Los pupilos de Ricardo Cadena tuvieron un buen inicio, hasta que el duelo se detuvo por más de 30 minutos debido a una tormenta eléctrica. Sin sus mejores hombres, por estar en Selección Mexicana, Chivas disputó este encuentro con las ausencias de Alexis Vega, Fernando Beltrán y Roberto Alvarado; tampoco estuvo Santiago Ormeño por acudir al llamado con la Selección de Perú. Aún así, en su visita al TQL Stadium, las Chivas comenzaron atacando y al minuto 7 mandaron el primer aviso con un disparo de Pável Pérez que se quedó en las manos del portero local Alec Kann. El esférico le cayó al canterano rojiblanco, luego de un par de rechaces de cabeza. Cincinnati respondió y al 12’, Sergio Santos tomó el balón por el lado izquierdo, lo metió al área para que llegara, Dominique Badji, sin embargo, no alcanzó el senegalés a cerrar la pinza y dejaron ir la chance. El marcador se abrió al 19’ cuando Pérez recibió el balón de Fernando González, lo acomodó y soltó el riflazo; contó con un desvío de la zaga suficiente para vencer a Kann y así llegara el 1-0 para Chivas. ????#NoTeLoPierdas ¡¡G⚽⚽⚽L!! Pavel Pérez disparo de larga distancia para abrir el marcador@Chivas 1-0 FC Cincinnati#LigaBBVAMX | @LeaguesCup #Showcase pic.twitter.com/03oyaBpgjV — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 21, 2022 Después, Badji puso el balón en el travesaño al 21’ en una jugada accidentada en la que Hiram Mier y Raúl Rangel chocaron; ambos elementos de Chivas tuvieron golpes en la cara, el portero sufrió un corte y fue vendado. Cincinnati intentó y al 31’, Allan Cruz hizo un tiro por abajo que sacó el Tala Rangel. Entérate: Fans del Deportivo Cali invaden cancha para agredir al equipo | VIDEO Escocia golea a Ucrania en la Liga de Naciones de la UEFA​Al 35’, el duelo se detuvo por una tormenta eléctrica y fueron más de 30 minutos de inactividad; a su regreso, Cincinnati fue mejor en la cancha. Antes del descanso, Ronald Matarrita intentó el empate al 45’, pero dejó el balón en la humanidad del portero Rangel. Ya en la segunda mitad, Chivas recibió el empate en una jugada con varios errores, que comenzó con el balón perdido de Alan Mozo y que terminó en los pies del japonés, Yüya Kubo, quien al 53’ hizo el 1-1 con un disparo cruzado. YUYA KUBOOOOO ???????? Big strike equalizes it for @fccincinnati against Chivas. #LeaguesCupShowcase2022 pic.twitter.com/njEnY5xt4L — Major League Soccer (@MLS) September 22, 2022 Los locales siguieron acechando y al 63’, Calvin Harris intentó con un disparo que serie por encima de la portería rojiblanca. Chivas tuvo la primera del segundo tiempo al 68’ cuando el joven, Sebastián Pérez Bouquet lanzó un disparo por arriba. Chivas siguió cometiendo errores abajo. Esto lo aprovechó el Cincinnati , Kubo tomó el balón y lo dejó en Harris que al 69’ mandó a guardar para darle la ventaja a los locales por 2-1. A screamer from Calvin Harris! ☄️@fccincinnati takes a 2-1 lead over Chivas. #LeaguesCupShowcase2022 pic.twitter.com/F2smWjRtcG — Major League Soccer (@MLS) September 22, 2022 El marcador se amplió para el Cincinnati al 77’ , cuando el goleador mexicoamericano, Brandon Vázquez aprovechó un balón en el área para poner el 3-1 final. That man Brandon Vazquez ????????#LeaguesCupShowcase2022 pic.twitter.com/HyqxD7f86p — Major League Soccer (@MLS) September 22, 2022 Vázquez estuvo en la mira de Chivas para traerlo como refuerzo, sin embargo, se les hizo caro. Al final, Chivas ya no pudo y cayó en este amistoso en los Estados Unidos.