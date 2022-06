Chris Martin y Gwyneth Paltrow celebran juntos la graduación de su hija Apple

“Felicidades a todos los graduados, especialmente a Apple Martin”, escribió la actriz de 49 años y acompañó la fotografía, en la que su hija sonríe tímidamente, con una animación que dice “Clase de 2022”.

Chris Martin at his daughter's high school graduation in Los Angeles! Congrats, Apple! 🥹🎓 | via Gwyneth Paltrow's IG story pic.twitter.com/rSZ69ObR9Q

— Coldplaying (@coldplaying) June 3, 2022