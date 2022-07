Chris Rock habla por primera vez de la cachetada de Will Smith en los Oscar: “No soy una víctima”

La entrega de los Premios Oscar de este año se vio apocada por el momento de tensión que protagonizaron Chris Rock y Will Smith cuando éste lo abofeteó sobre el escenario, algo sobre lo que el comediante se pronunció por primera vez dejando de lado las bromas al respecto.

El comediante hizo una pesada “broma” a la esposa de Will Smith, Jada Pinkett, haciendo referencia a la alopecia que padece y por la que decidió raparse definitivamente. Rock decidió alejarse de la controversia y días más tarde durante un evento en Boston se limitó a comentar entre bromas que “estaba procesando” lo ocurrido.

Durante un show el pasado 23 de julio en el Madison Square Garden en Nueva York, Chris Rock habló por primera vez de los sucedido en los Premios Oscar: “Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara”.

Aunque no fue todo lo que mencionó al respecto, pues durante un show en Nueva Jersey hizo a un lado las bromas y dejó claro que la bofetada no había perjudicado su trabajo: “No soy una víctima. Sí, eso duele, pero me sacudí esa mie*** y me fui a trabajar al día siguiente. No voy al hospital por un corte de papel”.

Consecuencias para Will Smith

El incómodo momento ensombreció el premio a Mejor Actor que Will Smith recibió por la cinta “King Richard” en la que interpretó al papá y entrenador de las tenistas Venus y Serena Williams, demás de que le llovieron críticas y por el escándalo perdió importantes proyectos.

La estrella de “Hombres de negro” admitió que su reacción no fue correcta y renunció a su puesto en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas: “Acepto plenamente todas y cada una de las consecuencias de mi conducta. Mis acciones en la ceremonia de presentación de los 94° premios de la Academia fueron escandalosas, dolorosas e inexcusables”.

Más tarde la Academia emitió un comunicado en el que señalaba que se iniciaría una investigación y anunciaron que Will Smith quedaría fuera de cualquier actividad en los Oscar durante 10 años. En medio de la polémica, el actor decidió internarse en una clínica de rehabilitación para lidiar con el estrés y el rechazo.

