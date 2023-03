 Clausuran Semovi por red de corrupción

* Transportistas de seis rutas se amparan contra violación a su derecho humano al trabajo

Por una red de corrupción y desvío de recursos por 190 millones de pesos, clausuramos la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y nos amparamos ante la cerrazón y el cúmulo de mentiras provenientes de la oficina del Secretario de Movilidad.

La clausura ciudadana la realizamos las y los transportistas de las rutas 12, 36, 57, 84, 88 y 91 porque identificamos en esta red de corrupción al Subsecretario Luis Ruíz, quien operó a favor de la iniciativa privada, para entregarle nuestro patrimonio y espacios de trabajo al empresario Jesús Padilla Zenteno, con el que trabajó durante años.

En esa red de corrupción está el titular de la Semovi, Andrés Lajous, quien trianguló

190 millones de pesos de bonos de chatarrización, a una empresa fantasma de Jesús Padilla Zenteno, para la adquisición, en Puebla, de autobuses nuevos, en una operación inusual a lo que estila y ordena la Ley de Movilidad y el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la entrega directa de recursos a los beneficiarios, sin intermediarios.

La red de corrupción también la integra Carlos Arturo Gutiérrez Alcalde, director de Semovi, que permitió el uso de documentos falsos para que empresas fantasma lograran apropiarse de nuestros patrimonio y quitarnos un trabajo digno, honorable y necesario en la ciudad.

Nosotros, realizamos cerca de medio millón de viajes persona al día, y no nos oponemos a cambiar a empresas, por lo que desmentimos lo señalado por Semovi de que somos renuentes al cambio, por el contrario aquí están nuestras actas constitutivas como empresas, lo que pasa es que ese es el argumento sin sustento de Semovi para quitarnos nuestro trabajo.

La Semovi miente, no hay conflicto entre transportistas como lo aseguró en un comunicado la Semovi. Miente a la ciudadanía cuando trata de confundirla, de que todo está es para acabar con vicios, los cuales no existen, pero por otro lado dinero a transportistas par que no se manifiesten, y en otra oficina desvía recursos públicos a particulares del Cártel del Transporte, de Jesús Padilla Zenteno y Andrés Lajous.

(Si hay policías dicen esto.. De este tamaño es el miedo del subsecretario y del secretario, para impedir nuestro derecho de la libre manifestación de ideas, consagrado en la Constitución.

Ni el Presidente ni la Jefa de Gobierno, han utilizado a los cuerpos de seguridad, en actos de públicos de protesta, pero Lajous, Ruiz y Alcalde, saben el tamaño de mentiras y la complicaciones jurídicas que tienen, por lo que han decidido acallarnos con el uso de la fuerza pública)

Hemos promovido un amparo para frenar las injusticias y sobre todo la violación al derecho humano al trabajo y la seguridad jurídica. La última palabra no es de la Semovi, ésta le corresponde al poder Judicial de la Federación, a los jueces y magistrados que estamos seguros nos darán la razón, porque se violaron nuestros derechos humanos.

Ahora estamos unidos para defender nuestra fuente de trabajo, somos de alcaldías como Xochimilco, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Coyoacán y ese parece que es el problema para quitarnos el sustento laboral.

Ahora, lo que eran nuestras concesiones pasaron a manos de empresarios corruptos, del Cártel del Transporte.

La Semovi también nos ha minimizado en cada comunicado que da a conocer, nos revictimiza, señala que no somos los suficientes para atendernos, pero así fuéramos sólo una par de transportistas, no tiene derecho a desplazarnos.

Hemos operado nuestros recorridos por más de 40 años y ahora Andrés Lajous con cada acción viola sistemáticamente la ley sobre todo el derecho a la libre agrupación.

Nosotros somos personas de trabajo, en muchos casos nuestros abuelos empezaron el transporte en las zonas y ahora con está corrupción que están haciendo en la Semovi nos sacaron, sabemos de nuestros derechos y acudiremos a todas las instancias jurídicas y de derechos humanos para denunciar las arbitrariedades y el privilegio monopólico que otorgó la Semovi a empresas fantasma.