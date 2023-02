Claves para mantener la motivación en el gimnasio

Acudir al gimnasio es una de las metas que muchos tenemos en algún momento de nuestras vidas. Podemos comenzar bien, pero poco a poco las trabas y desinterés se van sumando hasta que terminamos por abortar nuestra misión de llevar una vida más sana. La verdad es que acudir a sitios como Gimnasio de slp , Querétaro, Guanajuato o Pachuca, es una necesidad cada vez más latente en una sociedad donde los índices de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares son más frecuentes. ¿Pero cómo podemos motivarnos a ir al gimnasio? Toma nota.

1.- Pensar en las recompensas personales

Para motivarte a acudir a un gimnasio con frecuencia tienes que establecerte un por qué o para qué. Tener un objetivo te mantendrá estimulada para continuar. Piensa en las recompensas significativas que obtendrás asistiendo a entrenarte con regularidad, intenta que, además de tonificar la figura, entre tus metas estén mejorar la salud mental salud mental, física y lograr satisfacción ante la autosuperación.

2.- Establece un horario fijo

Establecer un horario fijo es una de las claves para mantenerte motivada. Trata de entrenar a la misma hora todos los días. Esto programará tu cerebro para que se adapte a un nuevo hábito y será difícil que te olvides de hacer ejercicios. Practica un mismo horario por 21 días y verás cómo será mucho más sencillo y natural realizar tus rutinas diarias de actividad física.

3.- Ve de menos a más

Cuando pensamos en iniciarnos en un gimnasio tendemos a pensar en que son horas tortuosas de sacrificio físico. Pero nada más lejos de la realidad si sabes cómo hacerlo. Comienza de menos a más, poco a poco, y ve llevando un control del progreso de tu evolución. Ver cómo avanzas te motivará a continuar asistiendo por eso es importante no hacer grandes esfuerzos los primeros días de la actividad.

4.- Escucha música durante el entreno

La música nos motiva y esto es bien sabido por los deportistas, muchos de los cuales escuchan sus canciones favoritas mientras entrenan. Escuchar melodías rápidas o lentas, según sea tu preferencia, hará más entretenido hacer ejercicios cuyas rutinas pueden ser tediosas como es el caso de correr o manejar bicicleta. La música además te ayuda a concentrarte y evitar distracciones.

5.- Trata de buscar un grupo para entrenar

Una de las cosas más positivas que tienen los gimnasios es que te encontrarás con personas que tienen el mismo propósito que el tuyo: crecer por dentro y por fuera.

Formar un grupo es una de las maneras más fáciles de conseguir motivación. Los compañeros de actividades se apoyan entre sí y hacen del ambiente del gimnasio algo más placentero.

6.- Prémiate a ti mismo

Si en realidad has puesto empeño en lograr algo, lo más justo para ti es recompensarte. Esto te motivará a dar el primer paso. La idea por supuesto es que te entrenes con frecuencia y no arruines los resultados que has obtenido. Por ejemplo, un premio no puede ser echar a perder la diera o saltándose entrenamiento. Busca premios saludables porque de lo contrario te estarás engañando a ti mismo.

7.- Trata de entrenar cuando el gimnasio esté más despejado

Comenzar desde cero es el inicio de todo. Pero para lograrlo debemos tener la mente enfocada en ello. Para motivarnos no debemos ir cuando el gimnasio está lleno de gente, primero porque podemos comenzar a hacer comparaciones que nos desmotivan y segundo porque generalmente las máquinas están ocupadas y debemos esperar, lo cual también es un elemento desmotivador.