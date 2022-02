Colectiva Felinistas, en resistencia

“Hacemos un llamado a todas las mujeres del municipio, queremos que la sociedad sanjuanense recuerde que aún nos faltan varias compas, de las cuales Fiscalía sigue sin esclarecer hechos, como la muerte de Diana Corona, seguimos resistiendo, no perdonamos ni olvidamos”, enfatizó la vocería de la Colectiva Felinistas SJR.

Felinistas SJR realizó un llamado por redes sociales donde invitan a las mujeres a reunirse el 8 de marzo del presente año, con motivo de recordar a la entidad, su lucha contra la violencia de genero a la que se enfrentan todas las niñas y mujeres.

Para ellas es de suma importancia el comenzar a difundir esta convocatoria, ya que lamentablemente no han tenido un aumento de asistentes en las marchas que han encabezado. “Quizá no hemos rebasado el número entre las 40 o 50 asistentes, pero sabemos que somos la voz de aquella madre de familia o de aquella chica que es víctima de violencia, y probablemente aún no se han cuenta, salimos a marchar por todas, por las que no están y las que seguimos resistiendo”, señaló. “Somos señaladas por salir a las calles, por parar el tráfico, también nos insultan, pero ¿Por qué no señalan a los agresores o violadores que aparecen en los tendederos de denuncias? Gran parte de la sociedad sigue culpando a las víctimas de lo que les pasa”, concluyó.Nayeli Castillo Trejo.Tribuna