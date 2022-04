Comisiones de diputados aprueban en general la reforma eléctrica

En una cerrada votación, las comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobaron esta tarde el dictamen de reforma constitucional en materia eléctrica, pero la oposición advirtió que mañana en el pleno cameral, no pasará.

En la Comisión de Energía 25 legisladores de Morena, PT y PVEM votaron en favor, mientras 19 de PAN, PRI, PRD y MC lo hicieron en contra; en la de Puntos Constitucionales, Morena y sus aliados sumaron 22 votos, mientras la oposición 18.

Tras la votación, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, presenta un paquete de tres reservas, relacionadas con los puntos pendientes de la lista de 12 cambios que Va por México propuso la semana pasada.

Durante una sola ronda de posturas en favor y en contra, Morena sostuvo que hoy y mañana se debaten dos proyectos de país: quienes están en favor de recuperar la soberanía eléctrica y los que defienden los intereses de las grandes empresas, sobre todo las trasnacionales.

Ante el número de diputados de ambas comisiones, así como de los legisladores que quisieron asistir a la reunión, esta se realiza en el salón de sesiones de la Cámara.

En la tribuna, la vocera de Morena, Andrea Chávez, dio que la reforma “busca acabar con los caciquismos privados extranjeros, que se adueñaron del mercado nacional, a costa de la mayoría, del territorio y de las finanzas públicas”.

Por el PRI, Pedro Armentía ratificó que los priístas votarán en contra mañana en la sesión, y que lo harán sin miedo a ser exhibidos, como anticipó la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario también llamó a los priístas a rebelarse.

Armentía dijo a los integrantes de la mayoría: “Rebélense ustedes, porque tuvieron la oportunidad de hacer una reforma con las voces de todos. Con esta reforma pierde México, pierden todos, que no les digan que no quisimos apoyar a la Comisión Federal de Electricidad, pero es una reforma engañosa. Con respeto, hay diálogo; con presiones no hay nada”.

Por el PT, Reginaldo Sandoval hizo un llamado a la oposición “a reconciliarse con las verdaderas causas de la nación, que se liberen de las cadenas que los atan a los intereses y reivindiquen su patriotismo y compromiso con el pueblo de México”.

Planteó que esos legisladores no se equivoquen, “porque solo hay dos caminos: los que estamos en favor del pueblo de México y para rescatar el sistema eléctrico; y los que están en favor del interés de los privados, sobre todos los extranjeros. El pueblo nos está observando, es el más informado sobre esta reforma. La historia nos dará la razón”.

Con información de La Jornada.