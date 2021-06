Comité Olímpico Mexicano no usará avión presidencial para trasladar a atletas a Tokio

Los Juegos Olímpicos de Tokio están por celebrarse el próximo 23 de julio iniciará la XXXII edición de la competencia internacional con cede en Japón. Recientemente el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, anunció el apoyo a los atletas mexicanos para el viaje al país asiático. Desde Palacio Nacional detalló que los deportistas podrían usar el avión presidencial para trasladarse a Tokio, ante esta oferta el propio Comité Olímpico Mexicano (COM) declinó la propuesta ya que por cuestiones de logística, la ayuda del gobierno federal no parece ser la mejor opción. La delegación mexicana tiene considerado un aproximado de 60 vuelos, donde al menos se realizarán dos por día, según comentó ESPN. Por lo que el uso de un solo avión complica los planes de logística para cada disciplina y para cada competidor, incluso los costos podrían elevarse para el uso de la aeronave presidencial. Otro de los puntos que está considerando el Comité Olímpico es el punto de partida del vuelo, ya que no todos los competidores radican en la Ciudad de México, existen atletas que radican en diferentes estados de la República. Por otra parte, hay algunas disciplinas que tendrán competencias en desarrollo previo a los Olímpicos, por lo que existe habrá competidores que partan a la justa olímpica de lugares fuera del país, tal es el caso de las disciplinas de Softbol, Tenis y Golf, que partirán a Tokio del lugar en el que hagan su último campamento o torneo.infobae