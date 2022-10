¿Cómo controlar la presión arterial alta? 10 claves sin medicamentos

La presión arterial alta es una de las enfermedades más comunes y desastrosas que existen no solo en México, sino a nivel mundial. Por tal motivo, en los siguientes párrafos podrás conocer 10 claves para controlarla de la mejor manera posible sin la necesidad de medicamentos.

La hipertensión, en esencia, es una afección en la que la fuerza ejercida por la sangre es tan alta que puede llegar a causar problemas importantes de salud tales como una enfermedad cardíaca. Esta se encuentra determinada por la cantidad de sangre que el corazón bombea, así como por el grado de resistencia que tenga al flujo de la sangre a través de las arterias.

La presión arterial alta es una enfermedad que, en el peor de los casos, puede ser mortal. Por tal motivo, es preciso que conozcas estas 10 claves para poderla controlar reduciendo el riesgo de enfermedades cardiacas sin la necesidad de gastar una cantidad superlativa de dinero en medicamentos.

10 claves para controlar la presión arterial alta

• Ejercicio: Mantener tu cuerpo activo es una de las claves más importantes si lo que quieres es controlar este problema, por lo que realizar ejercicio durante un lapso de 30 minutos al día (caminar, trotar, correr o bailar) beneficia esta situación.

• Reducción de peso: La presión arterial alta se maximiza con el aumento de peso. En ese sentido, se recomienda controlar este, pues la obesidad o el sobrepeso puede generar la apnea del sueño, misma que incrementa aún más la hipertensión.

• Evita la sal: No es obligatorio que lo dejes por completo, aunque sí es recomendable evitar esta debido al alto contenido de sodio con el que cuenta.

• Dieta balanceada: Granos integrales, verduras, frutas, lácteos y niveles bajos de grasas saturadas benefician a controlar de manera relativa la presión arterial alta.

• Tabaco: Es importante que sepas que el fumar aumenta la presión arterial. Si lo dejas el aumento de peso es una posibilidad, aunque esta decisión también puede ayudar a disminuir los riesgos de enfermedades cardíacas.

• Alcohol: Mucho alcohol en tu cuerpo aumenta considerablemente los temas relacionados con la presión arterial alta y, a su vez, disminuye la eficacia de los medicamentos en esta.

• Adiós al estrés: Los problemas emocionales ayudan al aumento en la presión arterial en un futuro a corto y lardo plazo. En este aspecto, se recomienda no exigirse demasiado y enfocarte en aquellos conflictos en los que puedes hacer algo, más no en los que están fuera de tus manos.

• Descansa: Como bien se mencionó anteriormente, se recomienda dormir bien por las noches derivado de un sueño mayor a seis horas beneficia el control de esta enfermedad. En este apartado, se recomienda cumplir con una hora establecida para dormir y crear un especio definido para descansar.

• No estás solo: Ahora, más que nunca, necesitas de tu familia y seres queridos. Si en algún momento sientes que ya no puedes más, abrígate en su compañía y hazles saber lo que te ocurre.

• Chequeo periódico: Es fundamental que sepas que, conforme la edad avanza, los chequeos constantes se vuelven una parte de la vida. En este apartado, realizar estudios en torno a tu presión arterial podría ser una buena forma de controlar estos. El Heraldo