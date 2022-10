¿Cómo se usa Bolt Card, la tarjeta que lanzó Nayib Bukele para utilizar Bitcoin todos los días en el Salvador?

Según el comunicado oficial de El Salvador, el plástico de Lighting, llamada Bolt Card, fue lanzada el miércoles. La empresa CoinCorner comenta quebuscan generar una expansión en el país de El Salvador. La Lightning Network de Bitcoin funciona con una infraestructura de doble transacción que permite la transferencia y uso de Bitcoin en transacciones cotidianas a un bajo coste y con una tasa de transacción consistente.

Hey @romanmartinezc, we just installed the @chivowallet ATM you asked for @Bitcoinbeach 🥳🏄🏻‍♂️

Now, users will not have to pay fees when withdrawing cash from their @chivowallet and pay only the #Bitcoin Network fee when withdrawing from any #Bitcoin wallet. pic.twitter.com/QxJ1Qpfajw

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 6, 2022