Comunidad Judía en México condena uso del término “hitleriano”

La Comunidad Judía en México tachó de “inaceptable” que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilice el término “hitleriano” para referirse a una persona.

Este miércoles, el presidente López Obrador arremetió contra el publicista y conductor Carlos Alazraki, quien pertenece a la comunidad judía.

«En el caso del señor Alazraki, pues ya tenemos también tiempo con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como hitleriano. A veces, creo que una vez lo comenté, se piensa que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin, o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española. No, eso existe”, expresó el mandatario desde Palacio Nacional.