Con misas online y la Basílica abierta: así será el protocolo por Día de la Virgen en CdMx

El gobierno de la Ciudad de México anunció las medidas que se implementarán el próximo 12 de diciembre ante la llegada de miles de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero, con motivo del Día de la Virgen. Pese a la pandemia por covid-19, el recinto religioso abrirá para los festejos del Día de la Virgen de Guadalupe, pero como parte del protocolo ante la emergencia sanitaria no se permitirá acampar en zona para las festividades por el 490 aniversario de las apariciones marianas en el cerro del Tepeyac.

El anuncio fue hecho en conferencia de prensa de autoridades del gobierno de la Ciudad de México, la Arquidiócesis Primada y la rectoría de la Basílica de Guadalupe. El año pasado la Basílica de Guadalupe no permitió el acceso del 10 al 13 de diciembre, para evitar contagios del covid-19, pero al seguir el semáforo verde se prevé que vuelvan las festividades. Dos accesos y Las Mañanitas grabadas La gente podrá entrar a la Basílica por la banda que cruza por debajo de la Ayate y por la puerta Mariana. Se prevé que en la primera ruta el flujo sea de 750 fieles por minuto, mientras que en la segunda se espera que ingresen mil 600 personas por minuto.

Sobre las festividades de índole religioso, como las mañanitas en el primer minuto del 12 de diciembre y la misa de las Rosas, el rector de la Basílica de Guadalupe, Salvador Martínez, aseguró que se tienen pregrabadas dichas misas, las cuales serán transmitidas por redes sociales. Martínez anunció a los fieles que no se permitirá permanecer en el recinto y detalló que será un flujo continuo en el que se exhortará a los asistentes a respetar las medidas sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas. Francisco Chíguil, alcalde en Gustavo A. Madero, pidió a los visitantes que tengan el esquema de vacunación completo.

«Recomendamos que no asistan si no lo han hecho, no se recomienda traer niños y niñas y adolescentes, no habrá celebraciones religiosas, ni en el atrio ni en los recintos, estancias de peregrinos no prestarán servicio», expresó el alcalde.

Accesos a la Basílica

Calzada de Guadalupe

San Juan de Aragón

Avenida Euzkaro Talismán

Salidas

Avenida Montevideo

Calle Cantera Calzada de los Misterios

Fray Juan de Zumárraga

5 de febrero

San Juan de Aragón

Prolongación Misterios