“¡CONSTRUYENDO LA FELICIDAD”

EL NOMBRE DEL JUEGO / THE NAME OF THE GAME (1977)

Por lo vivido y aprendido, siempre he pensado que si a algo venimos a esta vida es a ser felices; entendiendo por ello, el hecho de estar satisfecho por conseguir nuestro bienestar de manera estable.

Como tal, sabemos que la felicidad es una emoción que nace en nuestra consciencia, nos llena el corazón y en congruencia, la mostramos con alegría como parte de nuestra forma de ser.

Sea a través de una sonrisa, una risa o simplemente con un gesto de júbilo, es un detalle que compartido sabe mejor … ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida?

UNO DE NOSOTROS / ONE OF US (1981)

A lo largo del día, buscamos llenarnos de motivos que nos proporcionen alegría y tranquilidad, buscando que esta armonía se traduzca en productividad para lo que somos y hacemos y con ello, repartirla con quien nos rodea.

Encontrar motivos que nos provoquen gozo pueden ser muy variados; por lo cual, lejos de buscar explicaciones … ¡nos basta con disfrutarlos!

En ese sentido, nos damos cuenta de que no hay mayor dicha para mostrar plenitud en nuestro día a día, que ver en la felicidad nuestro motor, o, … ¿hay otra manera en que tú manifiestes tu plenitud?

DESILUSION / DISILLUSION (1973)

Y justo cuando pienso que no hay nada más humano que ser feliz; me encuentro con que muchas personas me señalan que el motivo de su felicidad tiene un origen divino; ya sea porque una deidad se las obsequia, la permite o la encuentran al buscar a ésta.

Ante ello, pienso el gran trabajo que debe tener dicha divinidad ocupándose en todo momento de nosotros; incluso, en algo tan sencillo como el hecho de pretender que seamos felices.

Y con ello me pregunto … ¿ser feliz es mi responsabilidad o de alguien más?

DEBO REIR O LLORAR / SHOULD I LAUGH OR CRY (1982)

Para responder tal cuestionamiento, recuerdo que el “libre albedrío” es el poder que tienen las personas de poder elegir y tomar sus propias decisiones.

Es decir, de acuerdo con mis clases de filosofía, Dios dio al hombre la posibilidad de actuar según deseé, con independencia de si tales decisiones son buenas o malas y las consecuencias que deriven.

Si en mi voluntad está la posibilidad de construir mi presente … ¿hay razón para culpar a alguien distinto a mí por sus resultados?

CHIQUITITA (1979)

De pequeños teníamos tantos motivos de alegría que ni siquiera había tiempo para enumerarlos, bastaba escuchar la canción de mamá, la broma de papá, el juguete encontrado o la golosina recibida para estallar de júbilo.

No recuerdo nunca que alguien me haya cuestionado a mí o a mis amigos si mi prioridad era ser feliz, bastaba con mirar nuestra carita para saberlo y, sobre todo, a la distancia escuchar nuestras risas y bromas. Sin duda, la alegría en todo momento arrinconaba a la tristeza, y cuando ésta emergía, duraba hasta que un distractor nos generaba otra chispa de algarabía.

En ese sentido … ¿Dónde perdimos nuestra actitud de niño?

LA REINA DEL BAILE / DANCING QUEEN (1976)

Conforme crecimos y fuimos adquiriendo intereses propios y objetivos comunes con nuestros amigos y compañeros, encontramos otros motivos para ser felices. Quizás ya no eran detalles pequeños, pero si atendían al modo en que ya veíamos la vida.

Con el surgimiento de la atracción por otras personas, encontramos otros elementos para complementar nuestras etapas de juventud y formas de mostrar nuestra forma de ser, tales como el baile, el deporte, las fiestas, en fin. Motivos para ser alegre sobraban, aunque éstos cada vez eran más complejos.

La construcción de quienes somos tomo gran parte de nuestra niñez y juventud; no obstante, la madurez nos definió.

Hoy es bueno saber … ¿aún sonreímos al recordar lo que antes nos inspiraba?

MAMMA MIA (1975)

Es curioso, pero conforme nos consolidamos como personas, nos alejamos de quienes siempre han buscado nuestro bien. Las palabras de “mamá” y “papá” por nuestros prejuicios las convertimos en lastres que deben prescindirse para mostrar nuestra autonomía.

Incluso, llega el momento que basta que lo digan quienes nos orientaron en nuestra infancia para hacer justamente lo contrario y con ello, pretender mostrar nuestra supuesta fortaleza como “adultos”.

No obstante, si con la vida aprendemos algo es a madurar y erradicar los caprichos; en el entendido que éstos sólo vivirán, en la medida que pretendamos evitar la razón y vivir de nuestros impulsos.

Meditando un poco … ¿los consejos de nuestros padres son tan malos que debemos evitarlos?

MI AMOR, MI VIDA / MY LOVE, MY LIFE (1976)

Si yo debo ser lo más importante para mí y como consecuencia de ello, asumir el protagonismo que corresponde … ¿por qué debo conformarme con un personaje secundario?

Si amarme a mi es mi primer compromiso con mi persona, está de más pretender que otros lo hagan por mí; lo mismo pasa con la felicidad. ¡La construyo a cada momento!

Pretender que el destino de mi vida está en un tercero, es minimizar mi responsabilidad, pero, sobre todo, delegar a otros la facultad de hacerlo.

¿Te has dado cuenta de la trascendencia de esta frase: “¡vive para ti!”?

TENGO UN SUEÑO / I HAVE A DREAM (1979)

Cada vez que me abrumo con problemas o realidades que afectan mi vida, cierro los ojos, las analizo, exploro mis opciones y actúo de la mejor manera. Esto no significa que sólo viva en mi existencia, también me da la opción de soñar con un entorno fantástico donde mi imaginación no tenga límites.

Fantasías las tenemos todos y en mayor o menor medida las combinamos con nuestras acciones. Una constante es llenar nuestra vida de paz, amor y felicidad y eso nos provoca a intentar actuar en consecuencia. La medida de nuestro compromiso sin duda será una referencia de nuestro logro.

Y en ese entendido, si todos soñamos con un mundo mejor en el cual haya condiciones óptimas para nuestro desarrollo … ¿qué nos lo impide para llevarlo a cabo?

LO HAGO, LO HAGO, LO HAGO, LO HAGO, LO HAGO / I DO, I DO, I DO, I DO, I DO (1975)

Para encontrar la felicidad no necesitas una brújula, basta que te decidas a crearla y consolidarla con la congruencia entre tus razones y tus acciones.

La vida siempre te sorprenderá, pero en ti estarán los argumentos para prepararte día a día y ajustarte a las circunstancias. Malos momentos los tenemos todos, pero está en ti definir su tiempo de duración.

No intentes prescindir de tus sueños sin haberlos intentado … ¡Ve por ellos!

ARRIESGATE CONMIGO / TAKE A CHANCE ON ME (1981)

Mírate al espejo y reconócete … ¡Atrévete a ser tú para ti!; sin duda, si tú estás bien y te amas, podrás compartirlo y ayudar a otros.

Recuerda que nadie da lo que no tiene. Piensa en ti y construye la felicidad que mereces. Podrás lidiar con mil y un dificultades, pero, quédate con la tranquilidad que puedes vencerlas. Además, toma en cuenta tus enseñanzas divinas, si fuiste hecho a imagen y semejanza de una deidad, seguro es que podrás enfrentarlas y superarlas.

Recuerda … ¡TÚ ERES MÁS GRANDE QUE TUS PROBLEMAS!

HE ESTADO ESPERANDO POR TI / I’VE BEEN WAITING FOR YOU (1975)

Solo tú conoces toda tu historia porque tú eres el único que la ha vivido; seguramente, habrá otras personas que hayan compartido o participado en diversos momentos, pero ellos no tienen toda la información.

Tú y sólo tú sabes lo que has invertido en ser tú y el esfuerzo que has puesto en ello … ¡valora lo que llevas, fortalece tus habilidades y aprovecha tus oportunidades!

EL GANADOR TOMA TODO / THE WINNER TAKES IT ALL (1981)

La persona que es feliz no es egoísta, por el contrario … ¡lo disfruta y lo comparte!

Si ya lo eres … ¡consolídalo y continúa esparciéndolo en tu entorno!

Si aún tienes dudas … ¡tómate el tiempo que requieras para ti, decide tu actuar y cimenta el estado en que quieras vivir!

Tú eres el centro de tu mundo … ¿ESTÁS DISPUESTO A SER LUZ EN TU VIDA?

Posdata: Escribo este texto inspirado en algunas canciones de ABBA, la banda sueca de música pop que disfrutamos en vivo de 1972 a 1982 y queda con nosotros por siempre. ¡Gracias por la Música!

